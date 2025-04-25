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Союз гимнастики Эстонии утвердил состав сборной на домашний чемпионат Европы

Сборная Эстонии по художественной гимнастике.
Сборная Эстонии по художественной гимнастике. Фото: Riinu Liis Lajal/RG Tallinn 2025

Правление Союза гимнастики Эстонии утвердило состав команды, которая представит страну на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Турнир пройдет с 4 по 8 июня на арене Unibet в Таллинне.

В индивидуальный взрослый состав вошли Аннетте Вахер и Валерия Валасевич.

Ранее были утверждены сборные в юниорской и в мастерской групповых категориях.

Взрослая сборная по групповым упражнениям: Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симоне Пертенс, Ника Оборская, Ксения Ожигина.

Юниорская команда по групповым упражнениям: София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Иваненко, Кристина Егорова, Екатерина Коржинская.

В состав тренерской бригады сборной Эстонии на чемпионате Европы вошли Ирина Стадник, Юлия Темушкина, Виктория Валасевич, Моника Цирк и Наталья Рачеева.

Из эстонских судей к работе на чемпионате Европы будут привлечены Наталья Бесчастная и Елена Агафонцева.

Окончательные составы сборных всех стран станут известны 5 мая, когда завершится срок подачи именных заявок.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике впервые пройдет в Эстонии. Соревнования состоятся с 4 по 8 июня на арене Unibet в Таллинне. Ожидается, что в столицу Эстонии приедут около 800 участников из 39 стран.

Лучшие гимнастки континента будут определяться в двух возрастных категориях — среди юниоров и взрослых. В программе — 12 комплектов наград.

Это престижное международное спортивное событие, которое объединит сильнейших гимнасток Европы. Особое внимание будущий чемпионат уделяет экологичности и вовлечению местных партнеров.

Билеты на чемпионат Европы по художественной гимнастике можно приобрести в Piletitasku

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