Союз гимнастики Эстонии утвердил состав сборной на домашний чемпионат Европы

В индивидуальный взрослый состав вошли Аннетте Вахер и Валерия Валасевич.

Ранее были утверждены сборные в юниорской и в мастерской групповых категориях.

Взрослая сборная по групповым упражнениям: Элис Кретелле Кукк, Камила Григоренко, Полина Тубалева, Йоханна Симоне Пертенс, Ника Оборская, Ксения Ожигина.

Юниорская команда по групповым упражнениям: София Яковлева, Анна Каролина Оболонина, Анастасия Немеровская, Александра Иваненко, Кристина Егорова, Екатерина Коржинская.

В состав тренерской бригады сборной Эстонии на чемпионате Европы вошли Ирина Стадник, Юлия Темушкина, Виктория Валасевич, Моника Цирк и Наталья Рачеева.

Из эстонских судей к работе на чемпионате Европы будут привлечены Наталья Бесчастная и Елена Агафонцева.

Окончательные составы сборных всех стран станут известны 5 мая, когда завершится срок подачи именных заявок.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике впервые пройдет в Эстонии. Соревнования состоятся с 4 по 8 июня на арене Unibet в Таллинне. Ожидается, что в столицу Эстонии приедут около 800 участников из 39 стран.

Лучшие гимнастки континента будут определяться в двух возрастных категориях — среди юниоров и взрослых. В программе — 12 комплектов наград.

Это престижное международное спортивное событие, которое объединит сильнейших гимнасток Европы. Особое внимание будущий чемпионат уделяет экологичности и вовлечению местных партнеров.