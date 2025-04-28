Экономические эксперты: Трамп решил любой ценой ослабить Китай, от бед финнов и шведов может срикошетить и в нас

Наш экспорт в США в этом плане таков, что эти меры будут важными для тех наших компаний, которые туда экспортируют, но не очень важными для всей экономики. Нам важен экспорт в Финляндию, в Швецию, в меньшей степени - в Германию. А они все пострадают, если в американской экономике будет плохо.

Это может повлиять и на процентные ставки. Правда, о том, как именно, можно спорить. Пошлины - это инфляционная история. Они увеличивают инфляцию, а если идет рост инфляции, то естественный шаг - это повышать процнентную ставку. Хотя мы давно надееемся, что США и Европа будут ставку понижать.

Мы надеемся, что в таком случае все будет хорошо в Финляндии и Швеции, и как следствие - и у нас. А теперь, если не будут снижать ставки, из-за этих тарифов и из-за неопределенности, из-за инфляции, тогда нам будет хуже.

Но не все так однозначно. Если пошлины приведут к рецессии, то рецессия - это опять-таки стимул для того, чтобы ставки снижать. Так что тут имеют место такие сложные экономические процессы.

Фрагмент передачи. Фото: Михкель Марипуу

- С чем связаны самые большие риски почувствовать на своей шкуре «торговую войну» Трампа у «простого человека» в Эстонии, где цены могут вырасти заметнее всего, на топливных заправках, в продуктовых магазинах, или, быть может, на рынке недвижимости?