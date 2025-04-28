Экономические эксперты: Трамп решил любой ценой ослабить Китай, от бед финнов и шведов может срикошетить и в нас

Порой говорят, что Дональд Трамп затеял мировую экономическую революцию. О том, каковы истинные цели глобальной торговой войны Трампа в виде повышения пошлин, и как она может отразиться на кошельках жителей Эстонии, в передаче Rus.Postimees «На кухне» рассуждали журналист «Деловых ведомостей» Ярослав Тавгень и финансовый эксперт Рон Лувищук.
Выдержки из беседы:
- Кто-то говорит, что Дональд Трамп введением торговых пошлин сеет хаос ради хаоса, но далеко не все с этим согласны. Если мы будем исходить из того, что Трамп - вовсе не анархист и не экономический профан, в чем же тогда его план, и как этот план должен оздоровить американскую экономику?
Лувищук: - По дороге к вам я слушал интервью с Сергеем Алексашенко, бывшим заместителем главы Центробанка России. Очень умный человек, но и он говорит: я не понимаю, зачем это все, и т. д.; на мой же взгляд, очень важно смотреть не только на экономическую сторону того, что происходит, но и на политический уровень.
Решения, которые принимает Трамп, это политические решения, для применения которых используются экономические методы. Трамп пытается вернуть США политическую власть, а точнее - даже не вернуть, а зафиксировать ее на следующие 50-60 лет, отсечь Китай от возможности стать политически важным игроком. Он использует для этого именно экономические методы, потому что иначе пришлось бы воевать.
- Сообщалось о том, что рынок акций США в первую неделю апреля пережил наихудшее падение со времен начала пандемии коронавируса, после падения пошли разговоры, что эта глобальная торговая война может навредить в первую очередь самим США. Так ли это, может ли, по крайней мере, в краткосрочной перспективе материальное положение каких-то слоев американского общества, включая убежденных избирателей Трампа, резко ухудшиться?
Тавгень: - Конечно, и в краткосрочной перспективе - особенно. Моя любимая сейчас история - это как фермер из Нью-Йорка вдруг получил счет за импорт из Канады. На несколько тысяч долларов более крупный, чем обычно. Почему такой счет? Потому что были введены пошлины.
Он спрашивает: в смысле, это же Канада должна была платить, почему это вдруг я должен платить? Это вообще законно? Я подаю в суд! То есть это вот такой уровень осведомленности у многих американцев, к сожалению.
Конечно же, пошлины повлияют, они повлияют на нескольких уровнях. Первый уровень - прямой, это означает, что товары уже стали дороже. Пусть даже была введена 90-дневная пауза, 10-процентные пошлины все равно же остались. Для Китая же пошлины введены.
Второе: раз товары дороже, значит, меньше людей может позволить их себе купить. Это означает, что хуже дела идут у бизнеса.
И третье, хотя это и более спорная история: комплектующие. Поскольку вся электроника завязана на редкоземельных металлах, а большая часть редкоземельных металлов - это Китай, то, конечно же, их стало труднее ввозить.
А спорность этой истории в том, что Трамп вводит исключения. Для различного рода товаров, для различного рода компаний.
- То и дело приходится натыкаться на такие оценки именно американско-китайского фронта этой войны, что Китай якобы ни на дюйм не поддался на давление Трампа, и Трампу приходится отступать, это упрощенное или искаженное понимание ситуации, или в Пекине и впрямь умело справляются с этой атакой?
Лувищук: - Пока ведь прошел только месяц с момента введения этих пошлин. Мы не знаем, чем это закончится. Я не сижу в кабинете Трампа, но могу предположить, что он хочет создать некий альянс, назовем его альянсом против Китая. Это страны, которые смогут торговать с США по 10-процентной пошлине, а вот если кто-то захочет быть в противоположном лагере, то у него будут пошлины в 100 процентов, или в 150.
Я тут с ужасом узнал из новостей, что для одной из камбоджийских компаний по производству солнечных панелей ввели пошлину в 3500 процентов. В общем, Трамп пытается сейчас нащупать эту коалицию, и тут большой вопрос, сможет ли Китай сопротивляться.
Да, Китай такой большой, огромный, замечательный, но если смотреть на структуру экономики, то она такая: условно говоря, США ввозит 20 процентов потребляемых продуктов, а Китай вывозит 80 процентов. Из них половина приходится на США, половина - на Европу.
Если вот одна эта половина останется в Китае на складах, то есть не будет продаваться, то в Китае возникнут жуткие экономические проблемы.
- Все чаще говорится о попытках Трампа убедить большое количество стран изолировать экономику Китая, но достижимая ли это вообще в XXI веке цель?
Тавгень: - Сейчас эта цель, на мой взгляд, недостижима. Как можно, например, изолировать Китай от Африки? Нет, это не реалистично.
Лувищук: - Я бы сказал, что вопрос об изоляции вообще не стоит. Вопрос стоит, чтобы ослабить Китай до такой степени, чтобы он не смог претендовать на роль ведущего игрока. Логика простая: мы не изолируем Китай, но мы подрезаем ему все источники роста. Создаем нестабильность. Будет ли Китай в такой ситуации заинтересован, допустим, во внутренней экспансии? Возможно, Китай в такой ситуации скажет, что, мол, мы согласны на ваши условия, но оставьте нам власть. Я думаю, к этому все идет.
- Китай, по крайней мере, как-то принимает навязанную Трампом торговую войну, какие в этом смысле возможности для сопротивления у менее крупных экономик, например, у стран Евросоюза, как богатых, так и не очень богатых, обречены ли они принять трамповы правила игры, возможно ли какое-то коллективное сопротивление? Что ждет Европу в результате этого сильного встряхивания мировой экономики, устроенного Трампом?
Лувищук: - Ответ на этот вопрос кроется в другом вопросе: сможет ли Европа стать политическим актором? Европа - это самый крупный в мире рынок обеспеченных людей. В Европе 450 млн обеспеченных человек, в Америке - 330 млн, в Китае - около 100 млн.
Европа - это тот рынок, который может поглотить все. Да, это стареющий рынок, тут нужна рабочая сила. Европа велика по территории, но тут вопрос в том, что экономически Европа может выжить. Европа может играть роль своего рода третьей стороны между США и Китаем. А вот хватит ли у Европы политической воли, чтобы стать тем игроком, который скажет - окей, Китай, я играю с тобой против США, США, я играю с тобой против Китая, но вообще вы все со мной договоритесь...
Сейчас не видно, чтобы у Европы была эта готовность. Соответственно, она должна будет как бы отойти или под одного, или под другого игрока, и сказать, вы меня приголубьте, и я буду такой хорошей, и буду потреблять ваш рынок.
Тавгень: - Если Европа не может договориться с США, то я вообще не представляю, кто тогда с кем может договориться. Потому что это же наиболее близкие друг другу культуры, и это союзники.
Смотрите: Трамп предъявляет претензии, Европа, вы недостаточно покупаете у нас продукты энергетики. Ну так а что, мы не заинтересованы в американском сжиженном газе? Давайте договариваться. Трамп жалуется, что мы или не покупаем американские автомобили, или выставляем свой аналог пошлин. Давайте тогда и тут договариваться, давайте, возможно, унифицируем взаимные требования.
- США - далеко не самое главное направление для эстонского экспорта, США занимают шестое место среди торговых партнеров Эстонии, и от общего объема эстонского экспорта товаров на долю США приходится примерно 5 процентов, но, наверное, было бы наивно полагать, что на состоянии нашей экономики пошлинная война Трампа никак не отразится. Какие беды эта война принесет нашей промышленности, нашему бизнесу, и только ли беды это будут? Возможно ли и какое-то позитивное воздействие?
Тавгень: - Если говорить о бедах, здесь связь понятна. Если США начнут откатываться в рецессию, это повлияет на наших торговых партнеров, для которых американский рынок существенен. Например, на Германию, и даже на Финляндию со Швецией. Плохо будет там, и плохо будет тем, кто экспортирует.
Наш экспорт в США в этом плане таков, что эти меры будут важными для тех наших компаний, которые туда экспортируют, но не очень важными для всей экономики. Нам важен экспорт в Финляндию, в Швецию, в меньшей степени - в Германию. А они все пострадают, если в американской экономике будет плохо.
Это может повлиять и на процентные ставки. Правда, о том, как именно, можно спорить. Пошлины - это инфляционная история. Они увеличивают инфляцию, а если идет рост инфляции, то естественный шаг - это повышать процнентную ставку. Хотя мы давно надееемся, что США и Европа будут ставку понижать.
Мы надеемся, что в таком случае все будет хорошо в Финляндии и Швеции, и как следствие - и у нас. А теперь, если не будут снижать ставки, из-за этих тарифов и из-за неопределенности, из-за инфляции, тогда нам будет хуже.
Но не все так однозначно. Если пошлины приведут к рецессии, то рецессия - это опять-таки стимул для того, чтобы ставки снижать. Так что тут имеют место такие сложные экономические процессы.
- С чем связаны самые большие риски почувствовать на своей шкуре «торговую войну» Трампа у «простого человека» в Эстонии, где цены могут вырасти заметнее всего, на топливных заправках, в продуктовых магазинах, или, быть может, на рынке недвижимости?
Лувищук: - Чтобы предсказать изменения цен на заправках, надо быть гадалкой, а не экономистом. Но я хочу сказать, что мы сейчас находимся в периоде турбулентности. Я начал говорить о том, что мы входим в этот период уже в своих интервью двухгодичной давности. И я говорил тогда, что он продлится еще лет десять так точно.
То, что делает сейчас Дональд Трамп, это попытка перестроить мировую экономическую систему. Получится или нет - это уже другой вопрос. Но эта попытка будет осуществляться, если Трамп будет достаточно последователен в своих действиях. Так что лет восемь нас еще будет колбасить, потому что система еще не пришла в равновесие.
Когда она придет в равновесие, когда возникнут некие центры, США, Китай, Европа, может, еще кто-то, а вокруг этих центров - страны, которые к ним примыкают, тогда все это устаканится. Но до тех пор предсказывать цены - это сложно.
Тавгень: - Я думаю, что все успокоится гораздо раньше. Потому что с точки зрения общественного мнения и поддержки электората у Трампа сейчас самый неудачный месяц. Он избрался на двух самых важных темах - иммиграция и экономика. И там, и там его рейтинги поддержки падают.
Иммиграция... Пусть даже он и реально закрыл границу на замок, но там творится такой беспредел и такой террор, что это очень многим не нравится. А в экономике… Мы всю эту передачу обсуждали то, что происходит в экономике. И я думаю, что такие радикальные решения Трампа прекратятся, потому что они слишком сильно по нему бьют.
Что касается того, где будет у нас самый заметный рост цен, то я согласен, что предсказать это невозможно. Ну, допустим, самое понятное: если ЕС сделает ответные пошлины, то это отразится на ценах на американские товары, в отношении которых эти пошлины будут введены. Как это почувствуют на себе люди? Как я уже сказал, если в США будет рецессия, то она будет и в тех странах Европы, куда мы экспортируем, а если так, то или рецессия, или замедление экономики будет и у нас.
Что это означает? Рост безработицы, сокращение числа рабочих мест, отмену повышения зарплат. И все такое прочее.
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