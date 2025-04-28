Объясняют эксперты: как тарифная война Дональда Трампа повлияет на мировую и эстонскую экономику?

- В первой половине апреля Дональд Трамп шоковым оборазом воздействовал на мировую экономику, объявив о введнии торговых пошлин в отношении 180 стран. Позднее действие многих мер было приостановлено. Кто-то говорит, что Дональд Трамп введением торговых пошлин сеет хаос ради хаоса, но далеко не все с этим согласны. Если мы будем исходить из того, что Трамп - вовсе не анархист и не экономический профан, в чем же тогда его план, и как этот план должен оздоровить американскую экономику?

- США - далеко не самое главное направление для эстонского экспорта, США занимают шестое место среди торговых партнеров Эстонии, и от общего объема эстонского экспорта товаров на долю США приходится примерно 5 процентов, но, наверное, было бы наивно полагать, что на состоянии нашей экономики пошлинная война Трампа никак не отразится. Какие беды эта война принесет эстонскому бизнесу, эстонской промышленности, и только ли беды это будут? Возможно ли и какое-то позитивное воздействие?

- Могут ли привести тарифы Трампа к ситуации, когда условия выдачи эстонскими банками потребительских кредитов станут менее выгодными для клиентов, могут ли возникнуть сложности с функционированием системы пенсионных фондов? С чем связаны самые большие риски почувствовать на своей шкуре «торговую войну» у «простого человека» в Эстонии, где цены могут вырасти заметнее всего, на топливных заправках, в продуктовых магазинах, или, быть может, на рынке недвижимости?