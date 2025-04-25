Находящуюся в декретном отпуске мать троих маленьких детей продали вместе с фирмой, в которой она работала

Ангела Роотс, проживающая рядом с Пыльтсамаа, пять лет назад начала работать укладчицей пиломатериалов на деревообрабатывающем производстве. Она вспоминает, что сначала работа в компании Sawmill of Sadala приносила ей удовольствие - и условия, и зарплата были отличные.

По ее словам, владелец фирмы Вальдо Касело сначала платил зарплату вовремя. Однако после того, как Ангела вышла на работу после отпуска по уходу за вторым ребенком, коллеги уже жаловались на задержки зарплаты. Один из сотрудников утверждает, что часть оговоренного вознаграждения ему не выплатили до сих пор.