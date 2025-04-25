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Находящуюся в декретном отпуске мать троих маленьких детей продали вместе с фирмой, в которой она работала

Перевод: Вера Копти
Ангела Роотс, находящаяся в отпуске по уходу за третьим ребенком, которую вместе с компанией продали ликвидатору, волнуется: что с ней будет, когда младший ребенок через год пойдет в детский сад, а она захочет выйти на работу.
Ангела Роотс, находящаяся в отпуске по уходу за третьим ребенком, которую вместе с компанией продали ликвидатору, волнуется: что с ней будет, когда младший ребенок через год пойдет в детский сад, а она захочет выйти на работу. Фото: Kristjan Teedema

Владелец лесопильного бизнеса с миллионными долгами продал фирму вместе с находящейся в декретном отпуске сотрудницей скандально известному ликвидатору компаний. Налогово-таможенный департамент однажды проиграл этому бизнесмену в суде и теперь отказывается комментировать, как долго еще будет продолжаться подобная схема.

Ангела Роотс, проживающая рядом с Пыльтсамаа, пять лет назад начала работать укладчицей пиломатериалов на деревообрабатывающем производстве. Она вспоминает, что сначала работа в компании Sawmill of Sadala приносила ей удовольствие - и условия, и зарплата были отличные.

По ее словам, владелец фирмы Вальдо Касело сначала платил зарплату вовремя. Однако после того, как Ангела вышла на работу после отпуска по уходу за вторым ребенком, коллеги уже жаловались на задержки зарплаты. Один из сотрудников утверждает, что часть оговоренного вознаграждения ему не выплатили до сих пор.

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