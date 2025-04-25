Находящуюся в декретном отпуске мать троих маленьких детей продали вместе с фирмой, в которой она работала

Владелец лесопильного бизнеса с миллионными долгами продал фирму вместе с находящейся в декретном отпуске сотрудницей скандально известному ликвидатору компаний. Налогово-таможенный департамент однажды проиграл этому бизнесмену в суде и теперь отказывается комментировать, как долго еще будет продолжаться подобная схема.
Ангела Роотс, проживающая рядом с Пыльтсамаа, пять лет назад начала работать укладчицей пиломатериалов на деревообрабатывающем производстве. Она вспоминает, что сначала работа в компании Sawmill of Sadala приносила ей удовольствие - и условия, и зарплата были отличные.