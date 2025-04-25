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Маздак, Просекко и София: каждый пятый житель Эстонии называет свою машину человеческим именем

Организация движения на Палдиском шоссе. Автомобиль слева движется по велосипедной полосе.
Организация движения на Палдиском шоссе. Автомобиль слева движется по велосипедной полосе. Фото: Eero Vabamägi

Для многих жителей Эстонии автомобиль - это не просто транспорт, а нечто гораздо большее: верный друг, полноправный член семьи или даже своего рода питомец. Более 450 человек откликнулись на просьбу Bolt и поделились историями о своих машинах, показав, насколько сильно они к ним привязаны.

Анализ присланных историй показал: чаще всего имя автомобилю дается по его модели. Не менее популярны и человеческие имена, а также клички, вдохновленные формой, цветом или животными.

  • 33% имен основаны на модели машины (например, Маздак, Бэмму, Пассу)
  • 22% - это человеческие имена (Пеэтер, Таави, София)
  • 13% отражают цвет или форму (Лимон, Сарделька, Просекко, Паштeт)
  • 10% - ласковые прозвища или клички, вдохновленные питомцами (Суксу, Бэби, Нунну)
  • 8% - технические или функциональные характеристики (Электра, Врыннь, Маленький трактор, Танк)
  • 8% - ироничные или шуточные названия (Ленивец, Денежная яма, Любовница мужа)
  • 5% не вписываются ни в одну из вышеуказанных категорий.

Человеческое отношение к железу

Хотя давать машине имя или наделять ее личностью может показаться безобидной привычкой, эксперты считают, что за этим стоит гораздо более глубокая культурная и психологическая привязанность. Автомобиль для многих - это символ свободы, независимости и личной идентичности. Именно поэтому мы так легко начинаем воспринимать его как живое существо.

Но в этом кроется и определенная опасность: очеловечивание машины способно затруднить переход к более устойчивому образу жизни. Когда транспортное средство воспринимается как друг или член семьи, мысль о его замене на общественный транспорт или отказе от машины в целом может вызвать внутренний протест.

  • 55% опрошенных воспринимают свой автомобиль просто как практичный предмет, однако целых 45% видят в нем друга, члена семьи или даже домашнего питомца.
  • Пол своей машины определили 58% респондентов: из них 56% считают, что их авто - «мальчик», а 44% - «девочка».
  • 193 человека дали своей машине имя. Самыми популярными оказались: Суксу, Ауди и Kиису.

Эксперт в области потребительской психологии Ивар Сооне объясняет:

Люди склонны формировать с автомобилем гораздо более сильную эмоциональную связь, чем с большинством других физических объектов, и нередко наделяют его человеческими чертами: дают имена, приписывают характер. Причины этому весьма разнообразны.

Прежде всего, автомобиль - это дорогостоящая покупка, часто служащая не только средством передвижения, но и показателем статуса, способом выражения идентичности и самоопределения. Во-вторых, машина для многих - это не просто транспорт: в психологическом плане она олицетворяет свободу, безопасность и самостоятельность. Это долгосрочная инвестиция, сделанная после тщательного выбора, в котором учитываются как практические, так и эстетические и эмоциональные аспекты. Со временем человек буквально «срастается» со своей машиной.

Третья причина - накопленные с автомобилем воспоминания и переживания. Если обладание машиной связано с позитивными эмоциями, поездками, важными моментами жизни, то она неизбежно становится частью личной истории и идентичности. В этом смысле отношения с автомобилем можно сравнить с теми, что раньше складывались у людей с лошадьми.

Однако такая эмоциональная привязанность может стать препятствием для перемен: человек может не захотеть поменять автомобиль на более безопасный или экологичный, отказаться от личного транспорта в пользу общественного или переехать ближе к работе. Там, где авто воспринимается как символ статуса, может появиться иррациональное стремление демонстрировать его - например, парковаться на самых видных местах или подъезжать прямо к двери, чтобы все заметили, кто прибыл. В лучшем случае это создает дискомфорт и пробки, в худшем - может помешать проезду экстренных служб, таких как скорая или пожарные.

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