Маздак, Просекко и София: каждый пятый житель Эстонии называет свою машину человеческим именем

Для многих жителей Эстонии автомобиль - это не просто транспорт, а нечто гораздо большее: верный друг, полноправный член семьи или даже своего рода питомец. Более 450 человек откликнулись на просьбу Bolt и поделились историями о своих машинах, показав, насколько сильно они к ним привязаны.
Анализ присланных историй показал: чаще всего имя автомобилю дается по его модели. Не менее популярны и человеческие имена, а также клички, вдохновленные формой, цветом или животными.
- 33% имен основаны на модели машины (например, Маздак, Бэмму, Пассу)
- 22% - это человеческие имена (Пеэтер, Таави, София)
- 13% отражают цвет или форму (Лимон, Сарделька, Просекко, Паштeт)
- 10% - ласковые прозвища или клички, вдохновленные питомцами (Суксу, Бэби, Нунну)
- 8% - технические или функциональные характеристики (Электра, Врыннь, Маленький трактор, Танк)
- 8% - ироничные или шуточные названия (Ленивец, Денежная яма, Любовница мужа)
- 5% не вписываются ни в одну из вышеуказанных категорий.
Человеческое отношение к железу
Хотя давать машине имя или наделять ее личностью может показаться безобидной привычкой, эксперты считают, что за этим стоит гораздо более глубокая культурная и психологическая привязанность. Автомобиль для многих - это символ свободы, независимости и личной идентичности. Именно поэтому мы так легко начинаем воспринимать его как живое существо.
Но в этом кроется и определенная опасность: очеловечивание машины способно затруднить переход к более устойчивому образу жизни. Когда транспортное средство воспринимается как друг или член семьи, мысль о его замене на общественный транспорт или отказе от машины в целом может вызвать внутренний протест.
- 55% опрошенных воспринимают свой автомобиль просто как практичный предмет, однако целых 45% видят в нем друга, члена семьи или даже домашнего питомца.
- Пол своей машины определили 58% респондентов: из них 56% считают, что их авто - «мальчик», а 44% - «девочка».
- 193 человека дали своей машине имя. Самыми популярными оказались: Суксу, Ауди и Kиису.
Эксперт в области потребительской психологии Ивар Сооне объясняет:
Люди склонны формировать с автомобилем гораздо более сильную эмоциональную связь, чем с большинством других физических объектов, и нередко наделяют его человеческими чертами: дают имена, приписывают характер. Причины этому весьма разнообразны.
Прежде всего, автомобиль - это дорогостоящая покупка, часто служащая не только средством передвижения, но и показателем статуса, способом выражения идентичности и самоопределения. Во-вторых, машина для многих - это не просто транспорт: в психологическом плане она олицетворяет свободу, безопасность и самостоятельность. Это долгосрочная инвестиция, сделанная после тщательного выбора, в котором учитываются как практические, так и эстетические и эмоциональные аспекты. Со временем человек буквально «срастается» со своей машиной.
Третья причина - накопленные с автомобилем воспоминания и переживания. Если обладание машиной связано с позитивными эмоциями, поездками, важными моментами жизни, то она неизбежно становится частью личной истории и идентичности. В этом смысле отношения с автомобилем можно сравнить с теми, что раньше складывались у людей с лошадьми.
Однако такая эмоциональная привязанность может стать препятствием для перемен: человек может не захотеть поменять автомобиль на более безопасный или экологичный, отказаться от личного транспорта в пользу общественного или переехать ближе к работе. Там, где авто воспринимается как символ статуса, может появиться иррациональное стремление демонстрировать его - например, парковаться на самых видных местах или подъезжать прямо к двери, чтобы все заметили, кто прибыл. В лучшем случае это создает дискомфорт и пробки, в худшем - может помешать проезду экстренных служб, таких как скорая или пожарные.