Маздак, Просекко и София: каждый пятый житель Эстонии называет свою машину человеческим именем

Эксперт в области потребительской психологии Ивар Сооне объясняет:

Люди склонны формировать с автомобилем гораздо более сильную эмоциональную связь, чем с большинством других физических объектов, и нередко наделяют его человеческими чертами: дают имена, приписывают характер. Причины этому весьма разнообразны.

Прежде всего, автомобиль - это дорогостоящая покупка, часто служащая не только средством передвижения, но и показателем статуса, способом выражения идентичности и самоопределения. Во-вторых, машина для многих - это не просто транспорт: в психологическом плане она олицетворяет свободу, безопасность и самостоятельность. Это долгосрочная инвестиция, сделанная после тщательного выбора, в котором учитываются как практические, так и эстетические и эмоциональные аспекты. Со временем человек буквально «срастается» со своей машиной.

Третья причина - накопленные с автомобилем воспоминания и переживания. Если обладание машиной связано с позитивными эмоциями, поездками, важными моментами жизни, то она неизбежно становится частью личной истории и идентичности. В этом смысле отношения с автомобилем можно сравнить с теми, что раньше складывались у людей с лошадьми.