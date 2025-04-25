Михал рассказал, кому из госслужащих можно было бы повысить зарплату

Комментируя предложение министра финансов Юргена Лиги повысить зарплаты государственным служащим, премьер-министр и председатель Партии реформ Кристьян Михал заявил, что в первую очередь следует рассмотреть возможность увеличения заработной платы в сфере образования, культуры и внутренней безопасности.
«Тот факт, что в разных сферах необходимо повышение зарплат, вряд ли сейчас кого-то удивит. Ведь о необходимости увеличения оплаты труда в сфере образования, внутренней безопасности и культуры говорят уже давно», – отметил Михал.