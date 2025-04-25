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Михал рассказал, кому из госслужащих можно было бы повысить зарплату

Перевод: Дмитрий Рая
Кристен Михал.
Кристен Михал. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Комментируя предложение министра финансов Юргена Лиги повысить зарплаты государственным служащим, премьер-министр и председатель Партии реформ Кристьян Михал заявил, что в первую очередь следует рассмотреть возможность увеличения заработной платы в сфере образования, культуры и внутренней безопасности.

«Тот факт, что в разных сферах необходимо повышение зарплат, вряд ли сейчас кого-то удивит. Ведь о необходимости увеличения оплаты труда в сфере образования, внутренней безопасности и культуры говорят уже давно», – отметил Михал.

«В прошлом году эта же дискуссия велась и в публичном пространстве, вероятно, так будет и в этом. Все зависит, прежде всего, от финансовых возможностей государства», – прокомментировал Михал в интервью ERR.

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