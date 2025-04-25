Михал рассказал, кому из госслужащих можно было бы повысить зарплату

«Тот факт, что в разных сферах необходимо повышение зарплат, вряд ли сейчас кого-то удивит. Ведь о необходимости увеличения оплаты труда в сфере образования, внутренней безопасности и культуры говорят уже давно», – отметил Михал.

«В прошлом году эта же дискуссия велась и в публичном пространстве, вероятно, так будет и в этом. Все зависит, прежде всего, от финансовых возможностей государства», – прокомментировал Михал в интервью ERR.