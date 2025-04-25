Эстония повышает налоги, а европейские державы, наоборот, начинают снижать их

Международный валютный фонд понизил прогнозы глобального роста, потребительская уверенность в зоне евро в апреле на фоне торговой войны с США упала до самого низкого уровня за последние 18 месяцев, а деловая уверенность откатилась назад до уровня 2022 года, когда еще шло восстановление после пандемии.