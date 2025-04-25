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Эстония повышает налоги, а европейские державы, наоборот, начинают снижать их

Перевод: Сергей Светлов
Немецкая экономика переживает нелегкие времена, и автомобильная промышленность страны также испытывает большие трудности, уступая рынок китайским конкурентам.
Немецкая экономика переживает нелегкие времена, и автомобильная промышленность страны также испытывает большие трудности, уступая рынок китайским конкурентам. Фото: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Экономика Европы находится в плачевном состоянии. Таможенные войны, начатые президентом США Дональдом Трампом, вызывают обеспокоенность у потребителей и предпринимателей, и страны ищут новые способы перезапустить застопорившуюся экономику.

Международный валютный фонд понизил прогнозы глобального роста, потребительская уверенность в зоне евро в апреле на фоне торговой войны с США упала до самого низкого уровня за последние 18 месяцев, а деловая уверенность откатилась назад до уровня 2022 года, когда еще шло восстановление после пандемии.

С такими проблемами европейским странам приходится сейчас справляться, стараясь найти пути к росту в сложившейся ситуации. При этом взгляды Эстонии и наших основных торговых партнеров диаметрально противоположны: в то время как Финляндия и Германия идут на снижение налогов, налоговая нагрузка в Эстонии продолжает расти.

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