«Эстония в лицах» с хранителем чувашских традиций: чтобы учить язык, нужно создавать среду

Александр: Это был 2007 год, на самом деле я держал путь в Башкортостан, потому что у меня умер дедушка. Я решил поехать на его могилу, а перед этим завернул в Чувашию. Просто нашел людей, которые каждый год совершают такие паломнические походы в разные места, связанные с историей Чувашии.

Александр: Для меня на самом первом плане все-таки язык. Я не говорю о том, что мы кладем нож не по направлению к человеку, когда мы сидим, а поперек. Или, например, если выливать воду, то мы выливаем ее не от себя, потому что так льют на покойника, а на себя. Или, например, отмечать Мунгун. Все это такие вещи, которые имеют смысл. Или еда. Есть блюда, которые мои знакомые никогда не ели и не видели. Когда начинаешь готовить, они восклицают: «Ой, интересно!» (…) Например, суп из сныти. Сейчас растет сныть, идем собирать ее и варим суп. (…) Или кыстыбый: татары делают его всегда с картошкой, а когда спрашиваешь, готовят ли они это блюдо с пшенной кашей, они сильно удивляются: а что это такое? Какие-то такие традиции есть на микро-уровне, но прежде всего это для меня язык. Язык создает традиции. И, конечно, уклад жизни.