«Эстония в лицах» с хранителем чувашских традиций: чтобы учить язык, нужно создавать среду

Это может показаться невероятным, но в нашей маленькой Эстонии нашли дом представители 217 национальностей. Все они через свою культуру и обычаи формируют облик нашей страны. Это первый эпизод подкаста «Эстония в лицах», гостем которого стал Александр Айдаров - лидер эстонско-чувашской группы «Тарай», а также представитель чувашской диаспоры в Эстонии. Ведущие подкаста - Анита Авакова и Ольга Лебедева.
Анита: Вы родились в Кохтла-Ярве в русско-чувашской семье, окончили русскую школу. Когда вы впервые почувствовали интерес к чувашской корням?
Александр: Это произошло в 90-е годы, когда я слышал, как родственники говорят на чувашском, но ничего не понимал. Когда я стал постарше, у меня стали возникать вопросы: почему они говорят на чувашском, а я нет? Тогда мне уже было лет 25. Как раз я попал в Тартуский университет, общался с эстонцами, там постоянно возникали вопросы: откуда ты, на каком языке говоришь, кто твои родители? Это меня и подтолкнуло к изучению языка. Сейчас я говорю на чувашском дома, это один из основных языков.
Чтобы учить язык, нужно создавать среду. Для Эстонии это тоже злободневный вопрос: где найти эстонцев, с которыми можно общаться? Когда мне было нужно, я нашел эстонцев в Тартуском университете. Приехал учиться в 98-м году, поселили в русскую общагу, у нас была русская группа. Я понял, что это надо как-то менять. Я попросил дать мне комнату с эстонцем. И с этим парнем я стал учить эстонский язык, спрашивал его и ничего не понимал. Все лекции были тоже на эстонском. То же самое с чувашским: я просто стал создавать среду, находить людей, с кем я могу общаться, и повод для этого общения - культура, язык, корни. То есть одинаковая модель у меня была что с эстонцами, что с чувашами.
Ольга: Парни в университете спрашивали, кто ваши родители. Действительно, расскажите о них. Мне известно, что они переехали в Эстонию в 70-е годы.
Александр: Да, родители переехали в Эстонию. Отец приехал сюда молодым инженером после окончания Краковской горной академии, мама - сразу из Башкортостана к своему родному брату, который здесь работал в химической промышленности. В общем, так они встретились, родился я и потом два моих брата.
Анита: Вы не раз бывали в Чувашии. Помните ли свою первую поездку и впечатления?
Александр: Это был 2007 год, на самом деле я держал путь в Башкортостан, потому что у меня умер дедушка. Я решил поехать на его могилу, а перед этим завернул в Чувашию. Просто нашел людей, которые каждый год совершают такие паломнические походы в разные места, связанные с историей Чувашии.
Оля: Каких традиций чувашской культуры вы придерживаетесь по сей день в Эстонии?
Александр: Для меня на самом первом плане все-таки язык. Я не говорю о том, что мы кладем нож не по направлению к человеку, когда мы сидим, а поперек. Или, например, если выливать воду, то мы выливаем ее не от себя, потому что так льют на покойника, а на себя. Или, например, отмечать Мунгун. Все это такие вещи, которые имеют смысл. Или еда. Есть блюда, которые мои знакомые никогда не ели и не видели. Когда начинаешь готовить, они восклицают: «Ой, интересно!» (…) Например, суп из сныти. Сейчас растет сныть, идем собирать ее и варим суп. (…) Или кыстыбый: татары делают его всегда с картошкой, а когда спрашиваешь, готовят ли они это блюдо с пшенной кашей, они сильно удивляются: а что это такое? Какие-то такие традиции есть на микро-уровне, но прежде всего это для меня язык. Язык создает традиции. И, конечно, уклад жизни.
Анита: Вы являетесь лидером группы «Тарай» и исполняете песни в жанре этно-рок на чувашском языке. Звучит довольно необычно. Как местные жители относятся к вашему творчеству, есть ли интерес?
Александр: Деньги платят (...) Сейчас мы работаем над третьим альбомом. 25 апреля, в День чувашского языка, выходит наш второй клип. Кстати, все альбомы выходят 25.04. Выступаем на тех мероприятиях, где много людей, которые хотят услышать что-то, что не слышали до сих пор, потому что эта музыка отличается.
В этом выпуске мы также обсуждаем:
- Как была создана группа «Тарай», кто входит в ее состав и какие проблемы поднимаются в песнях;
- Насколько большая в настоящий момент чувашская община в Эстонии и насколько она активна;
- Где можно поближе ознакомиться с чувашской культурой;
Как заинтересовать ребенка в изучении нового языка;
В подкасте звучит чувашская народная песня «Лăс-лăс кăна хурăн та» («Лишь шелестит береза») в исполнении группы Тарай.
О подкасте
Подкаст «Эстония в лицах» о богатстве культур Эстонии поддерживает Министерство культуры и софинансирует Европейский союз.