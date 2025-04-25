Из Швеции Русскую православную церковь пытаются выдворить с помощью необычного приема

Это планируется сделать путем принудительного выкупа земли, на которой построена церковь.

Местные политики города Вестерос указывают на Русскую православную церковь в этом городе как на источник риска национальной безопасности из-за ее связей с Москвой.

Они подчеркивают, что одной из проблем является близость к местному аэропорту - 300 метров, а также то, что один из священников церкви подозревается в связях с российской разведкой.

«Мы должны поставить безопасность Вестероса на первое место. Главная проблема заключается в близости к аэропорту», - заявила политик Элизабет Унелл (Партия умеренных).

Ее план заключается в том, чтобы власти города Вестерос принудительно выкупили землю и тем самым физически вытеснили церковь из местного сообщества. Предложение уже представлено муниципальному совету.

«Мы рассмотрим этот вопрос на майском заседании», - заявил председатель совета Стаффан Янссон.