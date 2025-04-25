Из Швеции Русскую православную церковь пытаются выдворить с помощью необычного приема

Местные политики города Вестерос хотят добиться ликвидации Русской православной церкви, которую они считают угрозой национальной безопасности, передает Swedinfo со ссылкой на Vestmanlands Läns Tidning.
Это планируется сделать путем принудительного выкупа земли, на которой построена церковь.
Местные политики города Вестерос указывают на Русскую православную церковь в этом городе как на источник риска национальной безопасности из-за ее связей с Москвой.
Они подчеркивают, что одной из проблем является близость к местному аэропорту - 300 метров, а также то, что один из священников церкви подозревается в связях с российской разведкой.
«Мы должны поставить безопасность Вестероса на первое место. Главная проблема заключается в близости к аэропорту», - заявила политик Элизабет Унелл (Партия умеренных).
Ее план заключается в том, чтобы власти города Вестерос принудительно выкупили землю и тем самым физически вытеснили церковь из местного сообщества. Предложение уже представлено муниципальному совету.
«Мы рассмотрим этот вопрос на майском заседании», - заявил председатель совета Стаффан Янссон.
Если предложение будет принято, то окончательное решение о принудительном изъятии земли будет возложено на правительство Швеции.