«Ничего не знает о России, ничего не знает об Украине». Как Трамп доверил мириться с Москвой своему другу Стиву Уиткоффу

«В какой-то момент он окончательно вышел из себя, повернулся к Помпео и сказал: "Я знал, надо было сделать Кита Келлога советником по нацбезопасности. Он никогда не высказывает свое мнение, пока я его не попрошу"».

Спецпосланник Трампа, американский генерал в отставке Кит Келлог (справа) должен быть стал главным героем новых американских усилий по остановке войны в Украине и налаживанию отношений с Россией. К весне 2025 года Белый дом отстранил его от контактов с Москвой (а затем и убрал слово «Россия» из его должности). Теперь Келлог работает только с чиновниками в Киеве. На фото - его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2025 года. Фото: Ukrinform/NurPhoto/Getty Images

Уровень такой преданности у Келлога, который в 2018-м Трампа устраивал, к 2025 году оказался недостаточным. «Может, однажды Келлог все же высказал свое мнение - и на этом для него все закончилось», - иронизирует Болтон.

Сейчас Келлог, судя по утечкам в американской прессе, занимает более жесткую позицию, чем Уиткофф. По данным Reuters, вскоре после встречи Уиткоффа с Дмитриевым в Вашингтоне оба спецспредставителя лично встретились с Трампом. Уиткофф сказал президенту США, что быстрее всего закончить войну можно, уступив России все четыре украинских региона, аннексированных с 2022 года. Келлог на той встрече возражал Уиткоффу и говорил, что Киев никогда не согласится на эти условия.

Ставка на конкретного человека

Келлог — не единственный американский дипломат, оказавшийся в стороне от переговоров. По словам собеседников Би-би-си, до сих пор неясно, какую роль в выстраивании отношений с Россией играют два ключевых ведомства: Совет нацбезопасности под руководством Майка Уолтца и Госдепартамент, который возглавляет Марко Рубио.