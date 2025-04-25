Стоит принять участие: 600 работников государственного сектора будут бесплатно отправлены в культурную-языковую командировку

Языковые командировки организовывает Targa Eesti Instituut OÜ, руководитель которого Яанус Паурман считает, что это самая лучшая возможность неформального изучения эстонского языка.

«Цель языковых командировок - предложить гражданам Эстонии, работающим в государственном секторе, языковую практику в эстоноязычной рабочей среде в другом уезде, но в той же сфере деятельности. Например, в языковых командировках могут принять участие воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных школ, полицейские, медики, государственные служащие, работники библиотек, учителя или работники самоуправлений», - сказал Паурман.

«Языковая командировка позволяет человеку учиться профессиональному рабочему языку, знакомиться с местной культурой, а также находить новых друзей и коллег, говорящих по-эстонски», - добавил Паурман.

По словам Януса Паурмана, в 2024 году в аналогичных языковых командировках побывали 200 человек. «В течение следующих двух лет такая возможность появится еще у 600 человек, из которых 400 - жители Ида-Вирумаа, а остальные - из других уездов. Всего по всей Эстонии предполагается провести 12 600 дней в языковых командировках. В прошлом году языковые командировки были приняты очень тепло - активными участниками программы были, например, больницы Вильянди и Нарвы, городские управы Таллинна, Нарвы и Тарту, а также отличилась Пярнуская начальная школа Кунинга-Тянава», - сказал Паурман.

«За участие в языковых командировках не надо платить. В рамках такой командировки сроком от 12 до 30 дней в той же профессиональной сфере, но в другом уезде или городе, участникам предоставляется место работы, транспорт, проживание и возможность посещения культурных мероприятий. Мы также ищем людей, готовых стать опорными лицами, которые будут поддерживать своих коллег в изучении языка, время этих людей также будет оплачено. Стоит зарегистрироваться заранее, чтобы найти для языковой командировки наиболее подходящее место», - сказал Паурман.

Зарегистрироваться для участия в языковой командировке можно ЗДЕСЬ.