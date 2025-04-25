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Стоит принять участие: 600 работников государственного сектора будут бесплатно отправлены в культурную-языковую командировку

Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Triinu Ress

Фонд интеграции (Integratsiooni SA) провел конкурс, благодаря которому при поддержке Европейского социального фонда, предоставившего почти два миллиона евро, 600 работников государственного сектора, для которых эстонский не родной язык, смогут поехать в двухнедельную языковую командировку. 

Языковые командировки организовывает Targa Eesti Instituut OÜ, руководитель которого Яанус Паурман считает, что это самая лучшая возможность неформального изучения эстонского языка.

«Цель языковых командировок - предложить гражданам Эстонии, работающим в государственном секторе, языковую практику в эстоноязычной рабочей среде в другом уезде, но в той же сфере деятельности. Например, в языковых командировках могут принять участие воспитатели детских садов, учителя общеобразовательных школ, полицейские, медики, государственные служащие, работники библиотек, учителя или работники самоуправлений», - сказал Паурман.

«Языковая командировка позволяет человеку учиться профессиональному рабочему языку, знакомиться с местной культурой, а также находить новых друзей и коллег, говорящих по-эстонски», - добавил Паурман.

По словам Януса Паурмана, в 2024 году в аналогичных языковых командировках побывали 200 человек. «В течение следующих двух лет такая возможность появится еще у 600 человек, из которых 400 - жители Ида-Вирумаа, а остальные - из других уездов. Всего по всей Эстонии предполагается провести 12 600 дней в языковых командировках. В прошлом году языковые командировки были приняты очень тепло - активными участниками программы были, например, больницы Вильянди и Нарвы, городские управы Таллинна, Нарвы и Тарту, а также отличилась Пярнуская начальная школа Кунинга-Тянава», - сказал Паурман.

«За участие в языковых командировках не надо платить. В рамках такой командировки сроком от 12 до 30 дней в той же профессиональной сфере, но в другом уезде или городе, участникам предоставляется место работы, транспорт, проживание и возможность посещения культурных мероприятий. Мы также ищем людей, готовых стать опорными лицами, которые будут поддерживать своих коллег в изучении языка, время этих людей также будет оплачено. Стоит зарегистрироваться заранее, чтобы найти для языковой командировки наиболее подходящее место», - сказал Паурман.

Зарегистрироваться для участия в языковой командировке можно ЗДЕСЬ.

Языковые командировки организовывает Targa Eesti Instituut OÜ. Программу организации рабочих командировок с целью изучения языка финансирует Европейский социальный фонд.

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