Ущерб превышает 15 000 евро: полиция задержала курьера, замешанного в мошеннической схеме

На прошлой неделе полицейские Идаской префектуры задержали в волости Йыэляхтме 39-летнего мужчину, подозревающегося в участии в мошеннической схеме в роли курьера. По ходатайству прокуратуры Вируский уездный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.
За последние недели полиция по всей Эстонии получила множество сообщений о мошенничестве: жертвам звонили и сообщали, будто их близкий попал в аварию. Затем под различными предлогами - лечение пострадавшего, услуги адвоката, освобождение из-под стражи или компенсация другой стороне - у людей просили деньги и уточняли их домашний адрес. После этого к дому приходил «курьер» и забирал наличные прямо у порога.
Руководитель группы из службы по расследованию экономических и киберпреступлений Ханнес Ялг сообщил, что на прошлой неделе в деревне Йыэляхтме Харьюского уезда сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в причастности к эпизодам мошенничества, совершенным в Йыхви, Нарве и Ахтме.
«В середине апреля в полицию поступило несколько сообщений о случаях, когда жители Ида-Вирумаа передавали крупные суммы наличных денег дома или в условленном месте. Мы начали уголовное производство с целью расследования данных случаев и установили, что к данным мошенническим эпизодам может быть причастен 39-летний мужчина. Курьера задержали вскоре после того, как он забрал деньги у двух потерпевших и отнес их соучастникам мошенничества», - сказал руководитель группы.
При задержании у мошенника было обнаружено более 7000 евро наличными. Ему предъявлено подозрение в четырех эпизодах мошенничества, ущерб по которым превышает 15 000 евро. Точное количество случаев и ущерб будут установлены полицией в ходе дальнейшего расследования.
«Мошенники часто вовлекают в свои схемы совершенно обычных людей, ранее не имевших проблем с законом, находя их через группы в социальных сетях.. Нередко им обещают высокую оплату за перевозку наличных. Тем, кто откликается, уверенно заявляют, что такая деятельность полностью законна. Однако на самом деле участие в подобных схемах карается уголовно. От таких “подработок” стоит категорически отказаться - роль курьера в передаче наличных может обернуться уголовным делом и лишением свободы», - сказал Ялг.
«Мы призываем всех жертв мошенничества при первой же возможности позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Чем быстрее информация поступит в полицию, тем больше вероятность остановить мошенничество и не допустить попадания денег в руки недоброжелателей», - пояснил Ялг.
Полиция напоминает: если вы заподозрили мошенничество, немедленно прекратите разговор. Никогда не сообщайте незнакомым людям свой PIN-код, домашний адрес, не передавайте им наличные и не проводите с ними финансовые операции. Ни одно официальное учреждение в Эстонии не будет просить у вас деньги по телефону или предлагать установить программы для удаленного доступа к вашему телефону или компьютеру.
По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, телефонные мошенники становятся все изобретательнее - они даже научились подделывать голоса близких людей. Звонящий представляется родственником, якобы попавшим в аварию, в которой пострадал другой человек. В разговор могут быть вовлечены и «врач», и «полицейский», которые сообщают, что скоро начнется уголовное дело и родственнику грозит тюрьма.
«Напоминаем, что прокуратура и полиция никогда не станут просить деньги за то, чтобы не начинать уголовное производство», - сказал Листов.
Уголовное производство ведется Идаской префектурой и находится в ведении Вируской окружной прокуратуры.