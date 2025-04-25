Ущерб превышает 15 000 евро: полиция задержала курьера, замешанного в мошеннической схеме

За последние недели полиция по всей Эстонии получила множество сообщений о мошенничестве: жертвам звонили и сообщали, будто их близкий попал в аварию. Затем под различными предлогами - лечение пострадавшего, услуги адвоката, освобождение из-под стражи или компенсация другой стороне - у людей просили деньги и уточняли их домашний адрес. После этого к дому приходил «курьер» и забирал наличные прямо у порога.

Руководитель группы из службы по расследованию экономических и киберпреступлений Ханнес Ялг сообщил, что на прошлой неделе в деревне Йыэляхтме Харьюского уезда сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в причастности к эпизодам мошенничества, совершенным в Йыхви, Нарве и Ахтме.

«В середине апреля в полицию поступило несколько сообщений о случаях, когда жители Ида-Вирумаа передавали крупные суммы наличных денег дома или в условленном месте. Мы начали уголовное производство с целью расследования данных случаев и установили, что к данным мошенническим эпизодам может быть причастен 39-летний мужчина. Курьера задержали вскоре после того, как он забрал деньги у двух потерпевших и отнес их соучастникам мошенничества», - сказал руководитель группы.

При задержании у мошенника было обнаружено более 7000 евро наличными. Ему предъявлено подозрение в четырех эпизодах мошенничества, ущерб по которым превышает 15 000 евро. Точное количество случаев и ущерб будут установлены полицией в ходе дальнейшего расследования.