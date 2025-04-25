Специалист объясняет, как в квартирном товариществе выбрать хорошее правление

«Сразу скажу, что руководители товариществ не обязаны быть суперменами, и ошибочно думать, что они должны делать все сами без помощи профессионалов. Но определенные условия должны быть соблюдены, иначе дела быстро пойдут наперекосяк», - говорит он.

«Во-первых, предпочтение следует отдавать людям, которые сами живут в доме, а не являются пассивными собственниками, если, конечно, не решено сознательно выбрать профессионального управляющего», - отметил Тыниссон.

«Во-вторых, у руководителя товарищества должно быть достаточно времени, чтобы, помимо основной работы, слушать жильцов, общаться с управляющим, техниками, бухгалтером и другими поставщиками услуг», - добавил он.

«В-третьих, члены правления не обязаны знать наизусть все законы и строительные нормы, но у них должно быть представление о том, как функционирует дом и какие законы регулируют деятельность товарищества», - продолжил он.

«Четвертое требование - скорее интуитивное: хороший руководитель товарищества активен, с позитивным мышлением и способен не дать себя обмануть. В то же время он должен быть честным, иначе мешки с гранитной крошкой, полученные бесплатно от управы, могут быстро оказаться у его родственников», - продолжил Тыниссон.

«И наконец, пятое и, пожалуй, самое важное качество - очень сильное чувство справедливости: у него должно быть четкое представление о добрососедстве, а приоритетом должно быть устойчивое развитие дома и долгосрочные интересы жильцов, а не собственный статус или символическое вознаграждение, прилагающееся к должности.