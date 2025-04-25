Елене Глебовой предъявили подозрения в совершении преступления

Сотрудники бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции вчера предъявили руководителю ледового холла «Тондираба» Елене Глебовой подозрение в нарушении запрета на совершение действия и мошенничестве при получении льгот. Таллиннская городская управа расторгнет с ней трудовой договор.
Согласно предварительному подозрению, руководитель спортивного центра принимала решения в отношении связанного с ней НКО и заключала с этой организацией договоры на использование залов и площадок центра. Руководителю также предъявлено подозрение в мошенническом получении льготы: по версии следствия, она предоставила в Фонд спортивной подготовки и информации ложные сведения о тренерской работе.
Расследование находится на начальной стадии, и речь идет о предварительном подозрении, которое может измениться по мере продвижения следствия.
Ольгерд Петерселль, окружной прокурор по экономическим и коррупционным преступлениям, отметил, что при выполнении публичных обязанностей необходимо руководствоваться интересами общества.
«Все должностные обязанности должны исполняться честно и прозрачно, соответственно, решения по поводу использования публичных средств не должны определяться чьими-либо личными интересами», – подчеркнул Петерселль.
Руководитель бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Айвар Сепп заявил, что это серьезный случай, когда, по подозрению, руководитель действовал из корыстных побуждений, злоупотребив доверием, связанным с занимаемой должностью.
«Деятельность недобросовестных чиновников наносит вред не только репутации сектора, но и клиентам, предпринимателям и конкурентам. Поэтому важно, чтобы каждый, кто знает о незаконных действиях чиновников, сообщил об этом», – подчеркнул Сепп.
Вчера сотрудники Центральной криминальной полиции провели различные процессуальные действия по адресам, связанным с подозреваемой. Досудебное производство ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, уголовное производство курирует окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям.
«Этот случай вновь подтверждает, что однопартийное правление Центристской партии в Таллинне создало коррумпированную систему, где некомпетентные партийцы назначались на руководящие должности», – прокомментировал мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДПЭ).
Бывшую фигуристку Елену Глебову назначил руководителем Тондисаба спортцентра в 2014 году тогдашний мэр Эдгар Сависаар.
«Глебова входила в ближайший круг Сависаара, и на тот момент только вступила в Центристскую партию и получила эту должность без конкурса. Свою роль в этом сыграл и Михаил Кылварт, который тогда, будучи вице-мэром, курировал сферу спорта», – заявил Осиновский.
«Уже в 2016 году стало очевидно, что Глебова не способна руководить центром. Внутренний аудит мэрии выявил в спортивном холле "Тондираба" хаос, беспорядок при проведении тендеров и реальную угрозу коррупции. К сожалению, эта критика не повлекла реальных последствий. Центристская партия позволила Глебовой спокойно оставаться в должности, и это дало ей возможность десять лет возглавлять один из важнейших спортивных центров города», – добавил мэр.
Осиновский отметил, что одной из его первых задач на посту мэра города год назад было наведение порядка в таллиннских спортивных центрах.
«Именно поэтому мы начали в прошлом году крупную реформу, в рамках которой объединили семь спортивных центров под единым профессиональным управлением. Случай с "Тондираба" наглядно показывает, зачем это было необходимо», - заявил он.
Осиновский подчеркнул, что задержание Глебовой не стало для него неожиданностью, так как о проблемах в ледовом холле «Тондираба» было известно давно и городская управа тесно сотрудничала с полицией.
«Моя позиция однозначна: как спорт должен быть честным, так и управление спортом должно быть прозрачным. Любая коррупция в этой сфере означает воровство у спорта», - добавил вице-мэр Таллинна Каарел Оя (СДПЭ).
«Мы уже предприняли все необходимые шаги, чтобы любые трудовые отношения с Еленой Глебовой были расторгнуты, и одновременно обеспечили, чтобы все мероприятия, запланированные в "Тондираба" (в том числе предстоящий чемпионат мира по хоккею), прошли безупречно», – отметил Оя.
Елена Глебова является членом Центристской партии с 2013 года и с 2014 года занимает должность директора ледового холла «Тондираба». Кроме того, Глебова входит в правление Союза конькобежцев Эстонии и является семикратной чемпионкой Эстонии по фигурному катанию, трижды представлявшей страну на Олимпийских играх.