Елене Глебовой предъявили подозрения в совершении преступления

«Этот случай вновь подтверждает, что однопартийное правление Центристской партии в Таллинне создало коррумпированную систему, где некомпетентные партийцы назначались на руководящие должности», – прокомментировал мэр Таллинна Евгений Осиновский (СДПЭ).

Бывшую фигуристку Елену Глебову назначил руководителем Тондисаба спортцентра в 2014 году тогдашний мэр Эдгар Сависаар.

«Глебова входила в ближайший круг Сависаара, и на тот момент только вступила в Центристскую партию и получила эту должность без конкурса. Свою роль в этом сыграл и Михаил Кылварт, который тогда, будучи вице-мэром, курировал сферу спорта», – заявил Осиновский.

«Уже в 2016 году стало очевидно, что Глебова не способна руководить центром. Внутренний аудит мэрии выявил в спортивном холле "Тондираба" хаос, беспорядок при проведении тендеров и реальную угрозу коррупции. К сожалению, эта критика не повлекла реальных последствий. Центристская партия позволила Глебовой спокойно оставаться в должности, и это дало ей возможность десять лет возглавлять один из важнейших спортивных центров города», – добавил мэр.

Осиновский отметил, что одной из его первых задач на посту мэра города год назад было наведение порядка в таллиннских спортивных центрах.

«Именно поэтому мы начали в прошлом году крупную реформу, в рамках которой объединили семь спортивных центров под единым профессиональным управлением. Случай с "Тондираба" наглядно показывает, зачем это было необходимо», - заявил он.