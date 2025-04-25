В Португалии установлен рекорд Эстонии

На чемпионате Португалии по шоссейной миле, который прошел в Маринья-Гранде, Шалкаускас с этим результатом занял четвертое место. Предыдущий рекорд Эстонии - 4.14,18 - принадлежал Олави Алласу и был установлен в 2023 году. Личный рекорд Шалкаускаса до этого составлял 4.16,02.

Фото: Kergejõustik/Facebook

Мировой рекорд в шоссейном беге на одну милю международная федерация легкой атлетики стала официально признавать только с 2023 года. Первыми рекордсменом стал американец Сэмюэл Паркел, который пробежал эту дистанцию за 4.01,21. Действующий мировой рекорд - 3.51,3 - был установлен в прошлом году в Дюссельдорфе, его обладатель - британец Эллиот Джайлс.

На стадионе милю удалось пробежать даже за 3.43,13. Это произошло в 1999 году в Риме, а мировой рекорд принадлежит марокканцу Хишаму Эль-Герружу.