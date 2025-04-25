Директор школы уволена за подделку документов и мошенничество

В четверг, 24 апреля, после вступления в силу обвинительного приговора по делу о подделке документов и мошенничестве, дума Салдусского края Латвии уволила Наталию Балоде с должности директора средней школы в городе Броцены, передает Rus.TVNET.
Председатель думы Марис Зустс (Латвийская зеленая партия) сообщил, что 17 апреля муниципалитет получил решение Верховного суда, отказавшего в возбуждении кассационного производства по уголовному делу.
Это означает, что в силу вступает приговор Курземского окружного суда от 16 декабря 2024 года, согласно которому Балоде была приговорена к штрафу в размере 11 минимальных месячных зарплат - то есть 7700 евро - а также лишена права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях на срок один год и шесть месяцев.
Агентство LETA уточнило в Верховном суде, что Балоде была признана виновной в подделке документов, их использовании в корыстных целях, а также в совершении мелкого мошенничества.
По имеющейся в распоряжении LETA информации, Балоде заправляла личный автомобиль за счет средств, выделенных муниципалитетом.
От должности она была отстранена уже 17 апреля, а начиная с сегодняшнего дня официально уволена с поста директора школы.
Марис Зустс также сообщил, что в ближайшее время муниципалитет объявит открытый конкурс на замещение вакантной должности руководителя школы.