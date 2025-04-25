При взрыве автомобиля в Балашихе погиб высокопоставленный российский военный, генерал-лейтенант Ярослав Москалик

При взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик сообщили в Следственном комитете России. Наравне с взорванным в Москве в декабре 2024 года генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым он самый высокопоставленный российский военный, погибший в ходе вторжения России в Украину.
Автомобиль Volkswagen взорвался в подмосковной Балашихе 25 апреля около 10:40. Из-за взрыва в окнах ближайшего дома выбило стекла.
Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что причиной взрыва стало взрывное устройство. Ранее агентство писало, что взрыв мог произойти из-за газового баллона - эта версия также фигурировала во многих телеграм-каналах.
Сразу после взрыва телеграм-канал Baza сообщил об одном погибшем, в то время как агентство РИА Новости писало только о пострадавшем. По информации «Коммерсанта», при взрыве могли погибнуть два человека: водитель и выходивший из автомобиля пассажир.
Позже в Следственном комитете подтвердили смерть Ярослава Москалика.
«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - следует из сообщения ведомства.
В нем также говорится, что в связи со взрывом и смертью генерала СК возбудил уголовное дело по статье 105 части 1 222 статьи УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).
По данным Baza и расследовательского проекта «Система», он жил в квартире дома, у которого произошел взрыв. Как отмечает «Агентство», взорванный автомобиль принадлежал другому человеку.
В 2021 году Владимир Путин присвоил Москалику звание генерал-лейтенанта.
Что известно о Ярославе Москалике?
В 2015 году генерал Ярослав Москалик входил в группу российских участников переговоров в «нормандском формате», когда ее возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Путина Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Несколько раз Москалик как публичное лицо российского Генштаба комментировал СМИ ситуацию на Ближнем Востоке. Так, в июне 2021 года он обвинял США в том, что они помогают курдам незаконно добывать нефть на территории Сирии.
Тогда же он как представитель российского Генштаба участвовал в очередном раунде «астанинских» переговоров по Сирии, которые проходили в столице Казахстана Нур-Султане.
В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу повысил Москалика в звании до генерал-лейтенанта. Награждали и повышали в звании вместе с ним заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова, главкома ВДВ Михаила Теплинского, командармов Андрея Мордвичева и Валерия Солодчука.
Вместе с погибшим в декабре начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Игорем Кирилловым, который также на момент гибели был в звании генерал-лейтенанта, они самые высокопоставленные российские военные, погибшие с момента начала войны.
Автор российского z-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, комментируя убийство генерала, написал: «Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательный офицеров в ГОУ ГШ. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости».
«Самый что ни на есть удар по центру принятия решений», - добавил Звинчук, который сам до 2019 года работал в пресс-службе российского министерства обороны.