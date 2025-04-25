При взрыве автомобиля в Балашихе погиб высокопоставленный российский военный, генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Несколько раз Москалик как публичное лицо российского Генштаба комментировал СМИ ситуацию на Ближнем Востоке. Так, в июне 2021 года он обвинял США в том, что они помогают курдам незаконно добывать нефть на территории Сирии.

Тогда же он как представитель российского Генштаба участвовал в очередном раунде «астанинских» переговоров по Сирии, которые проходили в столице Казахстана Нур-Султане.

В декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу повысил Москалика в звании до генерал-лейтенанта. Награждали и повышали в звании вместе с ним заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова, главкома ВДВ Михаила Теплинского, командармов Андрея Мордвичева и Валерия Солодчука.

Вместе с погибшим в декабре начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Игорем Кирилловым, который также на момент гибели был в звании генерал-лейтенанта, они самые высокопоставленные российские военные, погибшие с момента начала войны.

Автор российского z-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, комментируя убийство генерала, написал: «Ярослава Москалика характеризовали как одного из самых толковых и требовательный офицеров в ГОУ ГШ. Как говорили в кулуарах, в одном из сценариев кадровых перестановок в Генштабе Москалика рассматривали как потенциального главу Национального центра управления обороной — в первую очередь из-за его системного подхода и вдумчивости».