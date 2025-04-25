Полиции поступил вызов в Ласнамяэ, где пьяный мужчина кричал и нарушал покой жильцов дома, передала Пыхьяская префектура. При проверке выяснилось, что это объявленный в розыск Денис Васильев. Полицейские доставили его в тюрьму.