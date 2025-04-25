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Мужчина, устроивший в Ласнамяэ дебош, оказался объявленным в розыск вором (1)

Обновлено 28 апреля 2025, 09:43
Наручники. Иллюстративное фото

В среду вечером полиция задержала в таллиннском районе Ласнамяэ уклоняющегося от тюремного наказания вора, который был нетрезв и нарушал покой жильцов дома.

Полиции поступил вызов в Ласнамяэ, где пьяный мужчина кричал и нарушал покой жильцов дома, передала Пыхьяская префектура. При проверке выяснилось, что это объявленный в розыск Денис Васильев. Полицейские доставили его в тюрьму.

42-летний Денис Васильев уклонялся от исполнения приговора суда, согласно которому он должен отбывать наказание за систематические кражи.

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