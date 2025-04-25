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Полиция разыскивает человека, уклоняющегося от исполнения приговора суда

Денис.
Денис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 42-летнего Дениса. Мужчина уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за систематические кражи.

Рост Дениса составляет около 177 сантиметров, телосложение - среднее. У него несколько татуировок, в том числе на левой руке изображения различных существ и черепов. Денис говорит по-русски.

Полиция просит всех, кто видел Дениса или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.

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