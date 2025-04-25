Telia еженедельно блокирует в Эстонии около миллиона попыток мошенничества

Как пояснил Виссе, одной из важнейших задач компании в этом году стало повышение эффективности решений кибербезопасности. В первом квартале такие решения Telia уже заблокировали около 11 миллионов попыток мошеннических международных звонков жителям Эстонии.

«Недавно мы внедрили два новых решения по обнаружению и предотвращению мошеннических звонков, которые помогают блокировать в среднем около миллиона попыток в неделю. Таким образом, мы предотвращаем по одной попытке мошенничества почти на каждого жителя Эстонии. Это наглядно демонстрирует остроту проблемы и необходимость для нас как поставщика услуг противостоять деятельности мошенников», - отметил Виссе.

В 2025 году компания планирует проложить свою волоконно-оптическую сеть к 15 тысячам домов. Эти работы будут вестись почти в 40 районах страны и в первую очередь предназначены клиентам, которые по сей день используют низкоскоростную медную сеть. Самые масштабные работы по прокладке сети предстоят в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Раквере, Курессааре, Хаапсалу, Тапа и Кадрина.

Как говорит генеральный директор Telia, для компании важны не только непрерывное развитие сетей, технологий и различных решений безопасности, но и гуманитарные ценности.