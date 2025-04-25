Telia еженедельно блокирует в Эстонии около миллиона попыток мошенничества

По словам генерального директора Telia Eesti Андре Виссе, в этом году компания уделяет еще больше внимания борьбе с мошенническими звонками и киберугрозами, поскольку мошенники очень активно атакуют жителей Эстонии.
Как пояснил Виссе, одной из важнейших задач компании в этом году стало повышение эффективности решений кибербезопасности. В первом квартале такие решения Telia уже заблокировали около 11 миллионов попыток мошеннических международных звонков жителям Эстонии.
«Недавно мы внедрили два новых решения по обнаружению и предотвращению мошеннических звонков, которые помогают блокировать в среднем около миллиона попыток в неделю. Таким образом, мы предотвращаем по одной попытке мошенничества почти на каждого жителя Эстонии. Это наглядно демонстрирует остроту проблемы и необходимость для нас как поставщика услуг противостоять деятельности мошенников», - отметил Виссе.
В 2025 году компания планирует проложить свою волоконно-оптическую сеть к 15 тысячам домов. Эти работы будут вестись почти в 40 районах страны и в первую очередь предназначены клиентам, которые по сей день используют низкоскоростную медную сеть. Самые масштабные работы по прокладке сети предстоят в Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди, Раквере, Курессааре, Хаапсалу, Тапа и Кадрина.
Как говорит генеральный директор Telia, для компании важны не только непрерывное развитие сетей, технологий и различных решений безопасности, но и гуманитарные ценности.
«Я безоговорочно рад тому, что звание лучшего работника сферы обслуживания в 2025 году получил наш продавец-консультант, а в десятку лучших вошли целых 5 сотрудников Telia. В течение многих лет мы уделяем особое внимание обслуживанию клиентов и заметно выделяемся на фоне конкурентов качеством обслуживания в цифровых каналах. Ведение дел с Telia стало простым и удобным, наши клиенты выполняют большинство операций в самообслуживании, а их отзывы подтверждают, насколько это ценится».
В качестве еще одной важной темы Виссе выделил ориентированную на будущее программу с очень высоким социальным потенциалом - TI-Hüppe, к которой Telia решила присоединиться в первом квартале.
«Сегодняшнюю ситуацию с ИИ можно сравнить с цифровой революцией 1990-х годов: большая неопределенность, большой потенциал и множество вопросов и опасений. Если программа Tiigrihüpe заложила основу для цифровых навыков, то роль TI-Hüppe еще глубже - это не просто образовательная программа, а стратегическая инвестиция в будущее Эстонии», - добавил Виссе.
В первом квартале оборот Telia Eesti по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 2,9% и составил 90,2 млн евро. EBIDTA, то есть прибыль компании до вычета налогов, процентов, износа и амортизации, составила 37,8 миллиона евро (+4,7%),
Количество мобильных подключений Telia выросло за год на 36 000, достигнув в конце первого квартала 1,31 миллиона. По состоянию на конец первого квартала у компании насчитывается 266 тысяч пользователей фиксированного интернет-соединения и 183 тысячи клиентов Telia TV.
Telia продолжает быть одним из крупнейших инвесторов и налогоплательщиков Эстонии. За последние десять лет компания инвестировала в Эстонии, в основном в развитие сетей, инновации и надежность услуг, около 500 миллионов евро. Ежегодно Telia выплачивает в государственный бюджет в виде различных налогов и сборов более ста миллионов евро, а штат компании в Эстонии составляет порядка 1350 человек.