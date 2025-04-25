Морозы и осадки: на выходных погода не порадует жителей Эстонии

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер преимущественно северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам преимущественно мокрый снег. Ветер северо-западный и западный, после полудня северо-западный и северный 5-12, на побережье порывами 16 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.