Сын замдиректора ЦРУ погиб в Украине, воюя на стороне России

21-летний сын заместителя директора ЦРУ подписал контракт с Минобороны России. Через полгода он погиб в Донбассе. Об этом сообщает издание «Важные истории».
21-летний сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс, подписал контракт с Минобороны России. Через полгода он погиб в Донбассе. Об этом сообщает издание «Важные истории».
Журналисты-расследователи узнали, что осенью 2023 года сын заместителя директора ЦРУ подписал контракт с Министерством обороны РФ. Об этом стало известно из баз данных правительства Москвы, которые ранее смогли добыть хакеры, а журналисты их проанализировали. Среди полутора тысяч иностранцев, которые подписали контракты с Минобороны России, оказался и 21-летний Майкл Глосс.
❗ Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине как солдат ВС РФ. Он поверил речам Путина и подписал контракт с Минобороны России. Расследование @istories_media 🔽https://t.co/Gj2A1Z3PDG— Важные истории (@istories_media) April 25, 2025
Майкл Глосс - сын нынешнего заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс и ветерана Ирака Ларри Глосса, который сейчас создает безопасное программное обеспечение для армии США и стран НАТО. Майкл учился в частном колледже свободных искусств College of the Atlantic, участвовал в климатических протестах и митингах против запрета абортов.
В 2023 году, не доучившись в колледже, он уехал путешествовать по миру, в частности, поехал в Турцию, где разгребал завалы после землетрясения. В августе 2023 года в одном из чатов он написал, что находится во Владикавказе.
Имя американца всплыло в базе данных Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В качестве адреса Глосса был указан пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве.
После подписания контракта Глосс в течение двух недель проходил подготовку в тренировочном центре «Авангард» в Подмосковье, затем его перевели в расположение 137-го полка ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани.
«После двух недель тренировок в «Авангарде», не позже 23 сентября, группу Майкла, в основном состоявшую из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть. Видео из салона автобуса опубликовал его непальский сослуживец в тиктоке», - пишут «Важные истории».
Журналисты нашли аккаунт Глосса, который он завел в соцсети «Одноклассники» не позднее 31 октября 2023 года.
«Майкл честно заполнил все поля в анкете: образование - неоконченное высшее, сфера деятельности - вооруженные силы, религия - ислам. Там же он указал, что живет в Рязани, - рассказывает издание. - Такие же двухъярусные кровати, как на его аватарке в этой соцсети, можно найти в других роликах непальцев. Эти видео сняты в расположении 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани».
На фронт Майкл Глосс, как выяснили расследователи, уехал в декабре 2023 года.
«Важные истории» смогли поговорить с россиянином, проходившим срочную службу в 137-м рязанском полку ВДВ, который хорошо знал Майкла. Он рассказал, что у Глосса было «свое видение, чем он может быть полезен на фронте».
«В колледже он изучал строительство и инженерное дело, поэтому все его мысли были связаны с изобретениями и нововведениями», - рассказал сослуживец.
После двух месяцев тишины, 19 декабря, Глосс записал голосовое сообщение своим родителям.
«Привет, семья! Я сейчас в России, работаю здесь. Пытаюсь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке, потому что мне нравится и теплая погода тоже. А у меня сейчас минус десять - это жесть! Здесь так много снега. Он с меня ростом. Но в целом всё хорошо, несмотря на холод и то, что я не видел солнца уже около месяца, мне весело, у меня много друзей, я учу русский, все хорошо», - цитируют «Важные истории» слова сына заместителя директора ЦРУ.
«Если не ошибаюсь, после подготовки его отправили в штурмовые отряды», - уточнил сослуживец американца.
Последний раз Глосс заходил в Telegram 14 марта 2024 года, а через две недели 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции в Донецкой области.
«С огромной скорбью семья Глосс сообщает о потере любимого сына и брата, Майкла Александра Глосса, - сказано в некрологе, который был опубликован в апреле 2024 года на профильном сайте. – Майкл прожил короткую, но невероятно прекрасную жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу. Майкла следует помнить за его благородное сердце и воинственный дух»
Глосс рассказывал участнику одного из чатов, что пошел в армию для получения российского паспорта. Российское гражданство якобы должно было помочь ему в «достижении жизненного предназначения» - «покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями».
Оригинальный материал «Важных историй», читайте на сайте издания.
Публикацию о том, как журналисты нашли списки иностранцев, воюющих на стороне РФ, можно изучить там же.
Комментариев от родственников Майкла Глосса пока не поступало. ЦРУ так же не комментировало эту информацию.