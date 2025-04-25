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Сын замдиректора ЦРУ погиб в Украине, воюя на стороне России

Майкл Глосс в тельняшке российского десантника, 2023 год.
Майкл Глосс в тельняшке российского десантника, 2023 год. Фото: личная страница сына замдиректора ЦРУ в российской соцсети OK

21-летний сын заместителя директора ЦРУ подписал контракт с Минобороны России. Через полгода он погиб в Донбассе. Об этом сообщает издание «Важные истории».

21-летний сын заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс, подписал контракт с Минобороны России. Через полгода он погиб в Донбассе. Об этом сообщает издание «Важные истории».

Журналисты-расследователи узнали, что осенью 2023 года сын заместителя директора ЦРУ подписал контракт с Министерством обороны РФ. Об этом стало известно из баз данных правительства Москвы, которые ранее смогли добыть хакеры, а журналисты их проанализировали. Среди полутора тысяч иностранцев, которые подписали контракты с Минобороны России, оказался и 21-летний Майкл Глосс.

Майкл Глосс - сын нынешнего заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины Глосс и ветерана Ирака Ларри Глосса, который сейчас создает безопасное программное обеспечение для армии США и стран НАТО. Майкл учился в частном колледже свободных искусств College of the Atlantic, участвовал в климатических протестах и митингах против запрета абортов.

В 2023 году, не доучившись в колледже, он уехал путешествовать по миру, в частности, поехал в Турцию, где разгребал завалы после землетрясения. В августе 2023 года в одном из чатов он написал, что находится во Владикавказе.

Имя американца всплыло в базе данных Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). В качестве адреса Глосса был указан пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве.

После подписания контракта Глосс в течение двух недель проходил подготовку в тренировочном центре «Авангард» в Подмосковье, затем его перевели в расположение 137-го полка ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани.

«После двух недель тренировок в «Авангарде», не позже 23 сентября, группу Майкла, в основном состоявшую из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть. Видео из салона автобуса опубликовал его непальский сослуживец в тиктоке», - пишут «Важные истории».

Журналисты нашли аккаунт Глосса, который он завел в соцсети «Одноклассники» не позднее 31 октября 2023 года.

«Майкл честно заполнил все поля в анкете: образование - неоконченное высшее, сфера деятельности - вооруженные силы, религия - ислам. Там же он указал, что живет в Рязани, - рассказывает издание. - Такие же двухъярусные кровати, как на его аватарке в этой соцсети, можно найти в других роликах непальцев. Эти видео сняты в расположении 137-го полка ВДВ (в/ч 41450) в Рязани».

На фронт Майкл Глосс, как выяснили расследователи, уехал в декабре 2023 года.

«Важные истории» смогли поговорить с россиянином, проходившим срочную службу в 137-м рязанском полку ВДВ, который хорошо знал Майкла. Он рассказал, что у Глосса было «свое видение, чем он может быть полезен на фронте».

«В колледже он изучал строительство и инженерное дело, поэтому все его мысли были связаны с изобретениями и нововведениями», - рассказал сослуживец.

После двух месяцев тишины, 19 декабря, Глосс записал голосовое сообщение своим родителям.

«Привет, семья! Я сейчас в России, работаю здесь. Пытаюсь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке, потому что мне нравится и теплая погода тоже. А у меня сейчас минус десять - это жесть! Здесь так много снега. Он с меня ростом. Но в целом всё хорошо, несмотря на холод и то, что я не видел солнца уже около месяца, мне весело, у меня много друзей, я учу русский, все хорошо», - цитируют «Важные истории» слова сына заместителя директора ЦРУ.

«Если не ошибаюсь, после подготовки его отправили в штурмовые отряды», - уточнил сослуживец американца.

Последний раз Глосс заходил в Telegram 14 марта 2024 года, а через две недели 137-й полк ВДВ начал наступление на украинские позиции в Донецкой области.

«С огромной скорбью семья Глосс сообщает о потере любимого сына и брата, Майкла Александра Глосса, - сказано в некрологе, который был опубликован в апреле 2024 года на профильном сайте. – Майкл прожил короткую, но невероятно прекрасную жизнь, пока его не забрали от нас во время его путешествий за границу. Майкла следует помнить за его благородное сердце и воинственный дух»

Некролог Глосса, 2024 год.
Некролог Глосса, 2024 год. Фото: скриншот fairfaxmemorialfuneralhome.com

Глосс рассказывал участнику одного из чатов, что пошел в армию для получения российского паспорта. Российское гражданство якобы должно было помочь ему в «достижении жизненного предназначения» - «покончить с экологическим загрязнением и связанными с загрязнением болезнями и смертями».

Оригинальный материал «Важных историй», читайте на сайте издания.

Публикацию о том, как журналисты нашли списки иностранцев, воюющих на стороне РФ, можно изучить там же.

Комментариев от родственников Майкла Глосса пока не поступало. ЦРУ так же не комментировало эту информацию.

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