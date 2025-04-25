Сын замдиректора ЦРУ погиб в Украине, воюя на стороне России

«Привет, семья! Я сейчас в России, работаю здесь. Пытаюсь получить паспорт и накопить денег, чтобы поехать путешествовать по Африке, потому что мне нравится и теплая погода тоже. А у меня сейчас минус десять - это жесть! Здесь так много снега. Он с меня ростом. Но в целом всё хорошо, несмотря на холод и то, что я не видел солнца уже около месяца, мне весело, у меня много друзей, я учу русский, все хорошо», - цитируют «Важные истории» слова сына заместителя директора ЦРУ.