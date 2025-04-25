ЯАК ААВИКСОО Большинство британских вузов обходится гораздо меньшими средствами, чем средний университет в Эстонии

Напряженная ситуация с бюджетом заставила правительство отказаться от данного университетам обещания увеличивать их финансирование на 15 процентов в год. Это понятно: дефицит бюджета, неизбежный рост расходов на оборону и уже несколько лет находящаяся в стагнации экономика оставили мало хороших вариантов.

Проблемы с финансированием есть не только у высшего образования - дополнительное финансирование нужно почти всем сферам жизни. Касса здоровья вновь сообщает о дефиците больше 200 миллионов евро. По данным Транспортного департамента, на ремонт дорог требуется свыше 200 миллионов евро в год, а выделяют только чуть больше ста миллионов. Чтобы сделать электролинии более надежными при любой погоде, тоже нужны сотни миллионов. И это не говоря уже о зарплатах учителей, спасателей и полицейских.

Нужны структурные преобразования

Сейчас стало ясно, что рассчитывать на ежегодный рост государственного финансирования, к которому мы привыкли за последние 30 лет, уже не приходится. Экономика Эстонии больше не развивается так быстро, как раньше, и мы оказались в так называемой ловушке среднего дохода. Для дальнейшего развития нам нужны структурные преобразования, а не ностальгия по хорошим временам. Чтобы что-то поменять, надо сделать выбор.