ЯАК ААВИКСОО Большинство британских вузов обходится гораздо меньшими средствами, чем средний университет в Эстонии

Производительность труда в Эстонии по сравнению с Европой снизилась - это отчетливо указывает и на проблемы в сферах профессионального и высшего образования. Для дальнейшего развития нам необходимы структурные преобразования, пишет бывший министр образования, академик Яак Аавиксоо.
Напряженная ситуация с бюджетом заставила правительство отказаться от данного университетам обещания увеличивать их финансирование на 15 процентов в год. Это понятно: дефицит бюджета, неизбежный рост расходов на оборону и уже несколько лет находящаяся в стагнации экономика оставили мало хороших вариантов.
Проблемы с финансированием есть не только у высшего образования - дополнительное финансирование нужно почти всем сферам жизни. Касса здоровья вновь сообщает о дефиците больше 200 миллионов евро. По данным Транспортного департамента, на ремонт дорог требуется свыше 200 миллионов евро в год, а выделяют только чуть больше ста миллионов. Чтобы сделать электролинии более надежными при любой погоде, тоже нужны сотни миллионов. И это не говоря уже о зарплатах учителей, спасателей и полицейских.
Нужны структурные преобразования
Сейчас стало ясно, что рассчитывать на ежегодный рост государственного финансирования, к которому мы привыкли за последние 30 лет, уже не приходится. Экономика Эстонии больше не развивается так быстро, как раньше, и мы оказались в так называемой ловушке среднего дохода. Для дальнейшего развития нам нужны структурные преобразования, а не ностальгия по хорошим временам. Чтобы что-то поменять, надо сделать выбор.
В первую очередь нам нужно задуматься о том, как повысить производительность труда. Не секрет, что в последние годы производительность труда в Эстонии заметно снизилась по сравнению со средним уровнем в Европе. Это должно заставить задуматься всех, особенно работников образования, в том числе профессионального и высшего.
Экономика Эстонии больше не развивается так быстро, как раньше, и мы оказались в так называемой ловушке среднего дохода. Для дальнейшего развития нам нужны структурные преобразования
Можно выразиться и более радикально и спросить, почему наши тридцать лет инвестиций в образование и науку до сих пор не принесли плодов и не помогли нашему обществу перейти к более продуктивному и основанному на знаниях уровню жизни.
Расходы Эстонии на образование и в процентном отношении к национальному богатству, и особенно к государственному бюджету, постоянно находятся среди самых высоких в Европе. В Эстонии люди в среднем учатся в школе и других учебных заведениях гораздо дольше, чем в большинстве других стран, и по этому показателю страна занимает 6-е место в мире. Сейчас это примерно 13,5 лет учебы, хотя в 1990 году было только 9,7 лет.
Стандарты наших дошкольных образовательных учреждений, вероятно, самые строгие в мире, здания государственных гимназий вызывают восхищение у международного архитектурного сообщества, ежегодно выдается свыше 8000 дипломов о высшем образовании, а научные статьи профессорско-преподавательского состава, который уже насчитывает около тысячи человек, широко цитируются. Не говоря уже о результатах тестов PISA.
Проблемы эстонской системы образования
Но есть и другой взгляд. По мнению работодателей, не хватает квалифицированных работников, а ситуация с профессиональным образованием оставляет желать лучшего. Проблема нехватки врачей и инженеров не решается уже много лет. Почти половина выпускников вузов, даже по престижным научным специальностям, после окончания получают зарплату ниже средней по стране. От четверти до трети сотрудников работают не по своей специальности и имеют слишком высокую квалификацию, а недостаточно подготовленных работников - только около десяти процентов.
Каждый пятый разнорабочий имеет высшее образование, 62 процентов биотехников имеют степень магистра, а по мнению 42 процентов работников их должность не соответствует полученному высшему образованию. При этом количество учителей и преподавателей на одного ученика продолжает расти.
Решать накопившиеся проблемы в образовании должна была программа развития сферы образования, но этот документ, созданный в ходе широкого обсуждения, оказался слишком общим и больше рисует идеальную картину, чем отвечает на реальные вызовы политики в сфере образования. Это напоминает старый лозунг: «Все более полное удовлетворение все возрастающих потребностей!» Однако основываться нужно на других подходах.
Во-первых, хорошая политика в сфере образования должна находить баланс между самореализацией ученика, академическими целями и потребностями общества. Преобладающий идеалистический подход, который ориентируется только на ученика, часто превращается в метание бисера.
Хорошая политика в сфере образования должна находить баланс между самореализацией ученика, академическими целями и потребностями общества. Преобладающий идеалистический подход, который ориентируется только на ученика, часто превращается в метание бисера
Во-вторых, качество образования определяется не только уровнем обучения в лучших университетах, но в еще большей степени тем, насколько полученные знания и навыки применимы на практике в каждом конкретном случае. Проще говоря, местное профессиональное обучение может быть качественнее, чем аспирантура в большом городе. И наконец, когда речь идет об образовании, важно говорить также о производительности труда и экономической эффективности. Другими словами, инвестиции в образование должны быть оправданными.
Эти принципы должны стать основой для принятия решений в сфере высшего образования, ведь бюджетные ограничения и здравый смысл не дают рассчитывать на то, что финансирование будет постоянно расти.
Вопросы, требующие решений
Прежде всего важно определить, какое место занимает высшее образование в общей системе образования и каков должен быть его объем. Профессиональное образование, ориентированное на рынок труда, включает в себя и обучение профессии, и так называемое третичное образование, частью которого и является высшее образование.
В последние годы в Эстонии все больше людей получают высшее образование, а число поступающих в профессиональные учебные заведения уменьшается. Это происходит главным образом потому, что большинство выпускников основной школы сначала идут в гимназию, а потом - в университет. Во многих развитых странах ситуация обычно противоположная: там больше молодых людей выбирают профессиональное образование. Если учитывать структуру рынка труда Эстонии (и даже ожидаемые изменения в ближайшие годы), обсуждение правильного соотношения между этими видами образования действительно необходимо.
Безусловно, в вопросе финансирования высшего образования центральное место занимает возможность введения общего платного обучения, и этот вопрос действительно можно и даже нужно обсуждать. Однако в настоящее время это политически нереалистично
Наряду с высшим образованием стоит обратить внимание и так называемое краткосрочное третичное образование - программы, которые формально не считаются высшим образованием и обычно длятся от шести месяцев до двух лет.
Во многих странах такое образование играет важную роль в обеспечении актуальных компетенций для рынка труда и объясняет высокий уровень третичного образования среди рабочей силы этих стран. Однако в Эстонии такая система пока не применяется. Развитие этого направления могло бы стать частью реформы, направленной на укрепление и повышение значимости профессионального образования.
Безусловно, в вопросе финансирования высшего образования центральное место занимает возможность введения общего платного обучения, и этот вопрос действительно можно и даже нужно обсуждать. Однако в настоящее время это политически нереалистично, а на фоне бесплатного образования в соседних странах и нецелесообразно. Кроме того, в краткосрочной перспективе (то есть на переходном этапе, до начала погашения студенческих кредитов) для государства это будет куда более затратно, чем нынешнее «бесплатное» обучение. В настоящее время обсуждение различных других способов привлечения частных средств по большей части носит формальный характер, поскольку возможная выгода от них составляет не более нескольких процентов от необходимой суммы.
Сфера высшего образования раздута
В прошлом году расходы государственных университетов Эстонии достигли 600 миллионов евро. Если к этой сумме прибавить затраты прикладных вузов (примерно сорок миллионов евро), а также расходы Академии внутренней безопасности и Академии Сил обороны (еще около сорока миллионов евро), то общие расходы на высшее образование (вместе с университетской наукой) составят 1,7 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что примерно равно 17 000 евро на одного студента.
Много это или мало? Расходы на одного студента профессионального учебного заведения составляют 5000 евро, а на одного гимназиста - 6000 евро, то есть это втрое меньше, чем затраты на студента вуза; при этом существуют большие различия и между уровнями, и между специальностями высшего образования. Все это указывает на то, что внутренняя структура высшего образования и организация учебного процесса существенно влияют на общий уровень расходов на образование. Научно-ёмкие специальности с небольшим количеством студентов обходятся в несколько раз дороже, чем направления в прикладных вузах с большими учебными группами.
Чтобы лучше понять суть проблемы, стоит посмотреть, как устроено высшее образование в других странах, и сравнить это с положением дел в Эстонии. Приведем несколько примеров. В Финляндии количество студентов университетов и прикладных вузов почти одинаковое, а в Эстонии в прикладных вузах учится в пять раз меньше молодых людей, чем в университетах, обучение в которых значительно дороже.
В Германии 60 процентов студентов обучаются в университетах, а 40 процентов - в прикладных вузах. Возможно, стоит проанализировать, почему молодежь в других странах делает выбор в пользу того или иного высшего образования иначе, чем это происходит в Эстонии.
В Финляндии количество студентов университетов и прикладных вузов почти одинаковое, а в Эстонии в прикладных вузах учится в пять раз меньше молодых людей, чем в университетах
Мы можем сравнить местную систему образования и с системой высшего образования Великобритании, которая несомненно служит примером для других стран, потому что там высокое качество обучения, много важных научных достижений и потому что обучение там хорошо соответствует требованиям рынка труда. В Великобритании 170 вузов, в каждом из которых учится свыше тысячи студентов. В среднем на обучение одного студента тратят 19 000 фунтов. С поправкой на покупательную способность эта сумма примерно равна затратам в Эстонии. Однако если учитывать общий уровень богатства страны, эти расходы даже ниже, чем в Эстонии.
Действительно, финансирование Оксфорда, Кембриджа и еще некоторых университетов в пять раз превышает финансирование Тартуского университета, однако большинство британских вузов обходится гораздо меньшими средствами, чем средний университет в Эстонии. Ту же картину мы видим и при сравнении с другими странами - и в Европе, и в Америке.
Нам нужно самим решить, как действовать дальше: мы маленькая страна и не можем сделать все свои вузы и специальности лучшими в мире, хотя даже в более богатых странах необходимых финансовых ресурсов хватает лишь у немногих. Поэтому нам все равно придется делать выбор.
Третье сравнение касается количества предлагаемых учебных программ. В эстонских вузах их 681, однако реальная потребность рынка труда в такой узкой специализации явно отсутствует. Задумаемся, почему число бакалаврских и магистерских программ в Тартуском университете в два раза больше, чем в Хельсинкском университете.
Очевидно, что с точки зрения рынка труда объединение программ и сопутствующая экономия возможны. Особенно если учитывать, что на многие специальности в Эстонии не хватает студентов, и их ищут за границей, в то время как число академических сотрудников, занимающихся их подготовкой, продолжает расти.
К этому наблюдению можно добавить, что существует возможность расширить обучение студентов за пределами Эстонии, значительно активнее используя потенциал единого Европейского пространства высшего образования и различные образовательные сети. Это помогло бы уменьшить ощущение замкнутости и академического «инбридинга» (англ. inbreeding от in - «внутри» + breeding - «разведение» - прим. пер.), одновременно расширяя национальный культурный горизонт и создавая базу для будущих деловых связей.
Нельзя продолжать действовать по-старому
Цель этой статьи - не приуменьшить проблемы финансирования вузов, и тем более не обвинять кого-либо в принятых (или не принятых) решениях. Скорее, она предназначена для того, чтобы указать на проблемы и вопросы, которым мы до сих пор не захотели уделять внимание. Ни на уровне государства и работодателей, ни на уровне министерства и университетов.
Я надеюсь, все мы понимаем, что сейчас находимся на таком этапе развития, когда нельзя продолжать действовать по-старому. Если мы не сделаем нужный выбор, то и дальше будем винить друг друга и оставаться в замкнутом круге постоянного недофинансирования. Перед тем как принимать важные решения, нужно, чтобы все участники были по-настоящему вовлечены в обсуждение. Только так мы сможем добиться не пустых компромиссов, а устойчивых решений, которые действительно повысят общую эффективность нашей работы.
В заключение - что-то обнадеживающее. Можно с уверенностью сказать: если мы будем искать решения, которые приносят реальную пользу от вложений в образование и учитывают долгосрочные интересы всех участников, то и дополнительные средства для их реализации обязательно найдутся.