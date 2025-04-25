СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража фары с автомобиля, химикаты в подвале, утонувший лось

Прочее

24 апреля в 14:36 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Силла волости Ляэне-Нигула при разгрузке грузовика была повреждена линия электропередачи, которая повисла над проезжей частью. Спасатели начали регулировать движение и обеспечивали безопасность до прибытия электриков. К 18:33 движение в обе стороны было полностью восстановлено.

24 апреля спасателей проинформировали, что недалеко от порта Куйвасту, примерно в ста метрах от берега, в воде находился переохлажденный и уставший лось. К моменту прибытия спасателей лось, к сожалению, утонул. Спасатели вытащили погибшее животное на берег и передали его охотникам.

24 апреля в 17:04 житель деревни Каркси волости Мульги почувствовал сильный запах химикатов, исходящий из подвала. По словам заявителя, запах появился за пару часов до этого. Ради безопасности жильцов спасатели эвакуировали людей из одного подъезда. При проверке подвала был найден упавший с полки сосуд с неизвестным белым веществом. Спасатели собрали вещество, частично покрыли его абсорбентом и передали пакет с веществом владельцу подвала для утилизации. Помещения были проветрены, и в 18:25 жильцам разрешили вернуться в дом.

Ранним утром 25 апреля в 6:52 на Пайде-теэ в поселке Коэру спасателям пришлось помочь бобру, который по несчастливой случайности оказался во дворе завода и представлял опасность как для себя, так и для людей. Спасатели поймали бобра в клетку и отпустили его в более безопасное место в природе.