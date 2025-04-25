СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража фары с автомобиля, химикаты в подвале, утонувший лось

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о краже фары дальнего света с автомобиля, а также о двух гражданах России, которым было отказано во въезде в Эстонию. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о химикатах в подвале и утонувшем лосе.
Насилие
21 апреля 37-летний мужчина в Нарве избил свою знакомую.
В ночь на 24 апреля на улице Лосси в Тарту неизвестный напал на 32-летнего мужчину, который получил травмы. Скорая оказала пострадавшему первую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
24 апреля в Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 32-летний мужчина нанес телесные повреждения жене.
Также в Мустамяэ произошел конфликт, в ходе которого 35-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему сожителю. Полиция задержала ее.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
20 апреля на улице Ропка в Тарту с автомобиля Renault Traffic была украдена фара дальнего света. Причиненный ущерб составляет около 400 евро.
24 апреля с парковки школы на улице Тонди в столичном районе Кристийне был украден пристегнутый черный электросамокат. По предварительным данным, причиненный ущерб составил 1200 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
Безопасность на границе
За прошедшие сутки на погранпункте «Нарва» двум гражданам России было отказано во въезде в страну, поскольку они представляли угрозу общественному порядку или внутренней безопасности.
Пожар
24 апреля в 19:56 в Центр тревоги сообщили, что из двухэтажного дома в деревне Карала валит густой светло-серый дым. Спасатели обнаружили возгорание под полом перед камином, куда, вероятно, упала искра, и ликвидировали пожар.
ДТП
24 апреля в 10:17 произошло ДТП на улице Техника в Курессааре. В результате столкновения двух автомобилей люди не пострадали, однако спасателям пришлось очистить дорогу от обломков.
Прочее
24 апреля в 14:36 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Силла волости Ляэне-Нигула при разгрузке грузовика была повреждена линия электропередачи, которая повисла над проезжей частью. Спасатели начали регулировать движение и обеспечивали безопасность до прибытия электриков. К 18:33 движение в обе стороны было полностью восстановлено.
24 апреля спасателей проинформировали, что недалеко от порта Куйвасту, примерно в ста метрах от берега, в воде находился переохлажденный и уставший лось. К моменту прибытия спасателей лось, к сожалению, утонул. Спасатели вытащили погибшее животное на берег и передали его охотникам.
24 апреля в 17:04 житель деревни Каркси волости Мульги почувствовал сильный запах химикатов, исходящий из подвала. По словам заявителя, запах появился за пару часов до этого. Ради безопасности жильцов спасатели эвакуировали людей из одного подъезда. При проверке подвала был найден упавший с полки сосуд с неизвестным белым веществом. Спасатели собрали вещество, частично покрыли его абсорбентом и передали пакет с веществом владельцу подвала для утилизации. Помещения были проветрены, и в 18:25 жильцам разрешили вернуться в дом.
Ранним утром 25 апреля в 6:52 на Пайде-теэ в поселке Коэру спасателям пришлось помочь бобру, который по несчастливой случайности оказался во дворе завода и представлял опасность как для себя, так и для людей. Спасатели поймали бобра в клетку и отпустили его в более безопасное место в природе.