Доклад: на замену войск США в Европе понадобится 12 лет

Кто пострадает больше всех

Самый большой европейский контингент американских войск расположен в Германии - более 38 тысяч военных. Более 14 тысяч находятся в Польше, 12 тысяч - в Италии и 10 тысяч - в Великобритании. Однако частичный вывод, если он случится, скорее всего, начнется с тех американских войск, которые были развернуты в Европе после начала вторжения России в Украину, считает научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в Совете по международным отношениям Бен Харрис.

«Первыми, кто пострадает» от сокращения численности американских войск, станут Польша и страны Балтии, считает он. Ранее телеканала NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода до десяти тысяч солдат из Центральной Европы, в основном из Польши и Румынии.

На этом фоне европейские страны требуют от Вашингтона прояснить свою позицию, чтобы строить собственные планы. С такой просьбой, в частности, обратился министр обороны Германии Борис Писториус и его финский коллега Антти Хаккянен. Пентагон пока не отреагировал на эти призывы, пишет Politico.

Сложности при выводе войск

Во время своего первого президентства в 2020 году Трамп уже объявлял о плане вывода около 12 тысяч солдат из Германии. Часть из них должны были переместиться в другие страны Европы, а часть - вернуться домой. План застопорился из-за расходов, связанных с выводом этих войск, и в итоге был отменен президентом Джо Байденом, напоминает Харрис.

Любое сокращение присутствия США сложно как с точки зрения логистики, так и из-за расходов на перемещение военной техники - от танков и вертолетов, до флота, систем ПВО и ядерного оружия.