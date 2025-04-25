Доклад: на замену войск США в Европе понадобится 12 лет

В случае полного вывода или даже сокращения численности американских войск Европе может потребоваться от 10 до 12 лет, чтобы заменить военные возможности США, пишет в пятницу, 25 апреля, Deutsche Welle со ссылками на издание Politico, аналитиков и доклад Института немецкой экономики в Кёльне (IW).
Во время своей первой поездки в Европу в этой должности министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американское военное присутствие в Европе «не навсегда», что, как пишет Politico, вызвало шок в европейских столицах. Несмотря на постоянные публичные отрицания такой возможности, «мало кто сомневается, что вывод или сокращение войск США в Европе в итоге настанет», пишет Politico.
Оценки численности американского контингента в Европе варьируются от 70 до 90 тысяч постоянных военнослужащих. Заметное снижение их численности продолжалось с 50-х годов, когда на пике в Европе находились более 400 тысяч американских солдат.
По мнению аналитиков, действующих и бывших офицеров армии США, вывод или даже сокращение численности американских войск в Европе значительно снизит потенциал сдерживания России и будет стоить денег как европейцам, так и американцам, говорится в докладе IW.
В начале апреля командующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи, который также занимает пост верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, рекомендовал Конгрессу «сохранить нынешнюю расстановку сил». «Нам коллективно необходимо мощное наземное присутствие, особенно для того, чтобы преодолеть уникальное преимущество России, которая может разместить свои силы у нашей границы», - сказал он.
Каволи уходит в отставку этим летом, и Вашингтон обдумывает возможность отказаться от командования НАТО после его ухода, позволив европейцу занять эту должность впервые с момента основания альянса в 1949 году, отмечает Politico. При этом Трампу не понадобится одобрение Конгресса США для сокращения численности войск в Европе.
Кто пострадает больше всех
Самый большой европейский контингент американских войск расположен в Германии - более 38 тысяч военных. Более 14 тысяч находятся в Польше, 12 тысяч - в Италии и 10 тысяч - в Великобритании. Однако частичный вывод, если он случится, скорее всего, начнется с тех американских войск, которые были развернуты в Европе после начала вторжения России в Украину, считает научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в Совете по международным отношениям Бен Харрис.
«Первыми, кто пострадает» от сокращения численности американских войск, станут Польша и страны Балтии, считает он. Ранее телеканала NBC News сообщал, что Пентагон рассматривает возможность вывода до десяти тысяч солдат из Центральной Европы, в основном из Польши и Румынии.
На этом фоне европейские страны требуют от Вашингтона прояснить свою позицию, чтобы строить собственные планы. С такой просьбой, в частности, обратился министр обороны Германии Борис Писториус и его финский коллега Антти Хаккянен. Пентагон пока не отреагировал на эти призывы, пишет Politico.
Сложности при выводе войск
Во время своего первого президентства в 2020 году Трамп уже объявлял о плане вывода около 12 тысяч солдат из Германии. Часть из них должны были переместиться в другие страны Европы, а часть - вернуться домой. План застопорился из-за расходов, связанных с выводом этих войск, и в итоге был отменен президентом Джо Байденом, напоминает Харрис.
Любое сокращение присутствия США сложно как с точки зрения логистики, так и из-за расходов на перемещение военной техники - от танков и вертолетов, до флота, систем ПВО и ядерного оружия.
При президенте Бараке Обаме США также начинали работать над сокращением контингента в Европе в пользу размещения сил в Азии, но изменили курс и наоборот увеличили численность своих солдат в Европе после российской аннексии Крыма в 2014 году.