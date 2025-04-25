МНЕНИЕ Как эстонец рассказывал в Нарве, что у Эстонии есть армия и пытался понять душу города

Силы обороны объявили о планах увеличить военное присутствие в Нарве и создать там военную базу. Востоковед и религиовед Пеэтер Эспак делится своими воспоминаниями о годах, проведенных в качестве лектора в Нарвском колледже, и задается вопросом, как понадобилось 35 лет, чтобы, наконец, прийти к мысли о необходимости размещения эстонской воинской части в Нарве.
Когда-то, в древние времена правления Ансипа, мне приходилось по выходным читать лекции в Нарвском колледже, поскольку тогдашний преподаватель Каарель Ванамёльдер находился за границей и требовалась замена. Я вел, например, такие курсы, как «Введение в историческую науку», и еще несколько - в основном для учителей.
Поскольку в Тарту при ректорстве Кариса у нашего Центра востоковедения было отобрано все обещанное финансирование, и в итоге все сотрудники остались с нагрузкой либо 0,025, либо 0,0, предложение поехать в город, который с высоты Таллинна и Тарту казался абсолютно неизвестным и таинственным, а заодно и «очень опасным», показалось интересным разнообразием. Когда я прибыл на место и немного ознакомился с обстановкой, меня поразили две вещи.
Полная неожиданностей Нарва
Во-первых, полное и абсолютное отсутствие в Нарве признаков эстонского государства. Насколько я помню, за пределами преподавательского состава в колледже никто не говорил по-эстонски. Во всем городе не было ни одного знака или символа - кроме эстонских флагов, - который бы напоминал о существовании Эстонской Республики. Никакой интеграции не ощущалось - сам колледж производил впечатление однозначно русскоязычного учреждения, как по духу, так и по всей своей атмосфере (это мое личное впечатление за примерно год наблюдений).
Во-вторых, меня удивила дружелюбность местных жителей и полное отсутствие каких-либо антиэстонских настроений. Поскольку в детстве и подростковом возрасте я жил в Ласнамяэ, это действительно стало для меня неожиданностью.
Очевидно, такую дружелюбную атмосферу объясняло то, что буквально в ста метрах находились соседние восточные реалии: нищенские зарплаты, разрушающееся государство и отсутствие медицины. Это все мы могли наблюдать своими глазами.
В одном супермаркете меня, кстати, удивил один доброжелательный пожилой человек, который сказал мне: «Молодой человек, у вас kjingapael...» В Таллинне незнакомцы редко делают такие замечания, что у вас развязался шнурок, - особенно в Ласнамяэ, да ещё с попыткой использовать эстонское слово.
На фоне всего этого особенно удивительным было то, что даже владеющие эстонским языком преподаватели (за редкими исключениями) зачастую почти ничего конкретного не знали о том, что такое вообще государство Эстония. Они знали, что президентом является некто Ильвес в Таллинне, и слышали имя премьер-министра, хотя это, похоже, не казалось им столь важным - все-таки авторитетом для них был президент. Из политиков знали только членов Центристской партии и Сависаара.
Также знали о канцлере юстиции, так как он также является и детским омбудсменом, и это, вероятно, было связано с тем, что действующим учителям полагалось знать об этом в силу своей профессии.
Особенно удивило мою аудиторию, когда на одной из лекций я рассказал, что у Эстонии есть собственные вооруженные силы, обладающие даже бронетехникой - всякими пушками, которые стреляют, бронемашинами и даже ракетами. Хотя изначально я должен был объяснять основы преподавания истории и общества Эстонии, в какой-то момент я стал показывать через проектор технику Сил обороны - просто чтобы объяснить, что все это на самом деле существует и у нас действительно есть десятки тысяч солдат.
Мне показалось, что местные жители воспринимали Эстонию как нечто без реальной обороноспособности, как полу-государство, не сравнимое с настоящими государствами, не говоря уже о России. Это не было враждебным отношением, скорее, результатом того, что никто никогда не пытался им объяснить, что такое Эстония - вот какое у меня сложилось впечатление.
Я - благодаря случайности - один из немногих людей в своём кругу общения, кто провёл в Нарве больше, чем пару дней. И до сих пор для меня остаётся полной загадкой, как потребовалось 35 лет, чтобы наконец додуматься до того, что в Нарве должно быть подразделение Сил обороны Эстонии? Неужели у нас никто раньше не слышал, что в восприятии «русской души» уважение строится именно на том, чтобы у тебя были солдаты с оружием - и чтобы их было видно постоянно?
Все это основано исключительно на моём личном и ограниченном опыте общения, и, конечно, не претендует на объективность. Но у меня сложилось впечатление, что Нарву и её окрестности целенаправленно превращали или, точнее, оставляли в виде анклава Советского Союза или России, потому что даже у местной эстонской элиты не было реального желания что-то менять. Эта милая наивная пассивность казалась совершенно осознанной. Мол, пусть эта благородная русская дикая романтичная душа и дальше несёт свои гвоздики к танку. Ведь Нарва - это не Эстония! А Эстония, в общем-то, не так уж и важна!