МНЕНИЕ Как эстонец рассказывал в Нарве, что у Эстонии есть армия и пытался понять душу города

Очевидно, такую дружелюбную атмосферу объясняло то, что буквально в ста метрах находились соседние восточные реалии: нищенские зарплаты, разрушающееся государство и отсутствие медицины. Это все мы могли наблюдать своими глазами.

В одном супермаркете меня, кстати, удивил один доброжелательный пожилой человек, который сказал мне: «Молодой человек, у вас kjingapael...» В Таллинне незнакомцы редко делают такие замечания, что у вас развязался шнурок, - особенно в Ласнамяэ, да ещё с попыткой использовать эстонское слово.

На фоне всего этого особенно удивительным было то, что даже владеющие эстонским языком преподаватели (за редкими исключениями) зачастую почти ничего конкретного не знали о том, что такое вообще государство Эстония. Они знали, что президентом является некто Ильвес в Таллинне, и слышали имя премьер-министра, хотя это, похоже, не казалось им столь важным - все-таки авторитетом для них был президент. Из политиков знали только членов Центристской партии и Сависаара.

Также знали о канцлере юстиции, так как он также является и детским омбудсменом, и это, вероятно, было связано с тем, что действующим учителям полагалось знать об этом в силу своей профессии.