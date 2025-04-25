ВИДЕО и ФОТО Один и тот же дом загорелся второй раз за полтора месяца

По словам дежурного пресс-представителя Спасательного департамента, в момент возгорания в доме никого не было, а пламя вырывалось из-под крыши здания.

Тот же дом уже горел менее полутора месяцев назад - 14 марта.

Тогда на месте пожара владелец сгоревшего здания Вячеслав рассказал, что установил солнечные панели, инвертор и аккумуляторы сам, полагаясь на собственные знания.

По его словам, вероятной причиной пожара стали установленные в гараже аккумуляторы китайского производства, которые оказались некачественными - именно с них, по его мнению, и начался пожар.