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ВИДЕО и ФОТО Один и тот же дом загорелся второй раз за полтора месяца

Сегодня в 18:33 в поселке Таммисте волости Тюри загорелся жилой. Пожар сопровождался открытым огнем.

По словам дежурного пресс-представителя Спасательного департамента, в момент возгорания в доме никого не было, а пламя вырывалось из-под крыши здания.

Тот же дом уже горел менее полутора месяцев назад - 14 марта.

Тогда на месте пожара владелец сгоревшего здания Вячеслав рассказал, что установил солнечные панели, инвертор и аккумуляторы сам, полагаясь на собственные знания.

По его словам, вероятной причиной пожара стали установленные в гараже аккумуляторы китайского производства, которые оказались некачественными - именно с них, по его мнению, и начался пожар.

«Эти аккумуляторы уже раньше загорались и взрывались», - отметил он, уверенный в причине случившегося еще до официального заключения Спасательного департамента.

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