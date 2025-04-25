«Это собственность украинского народа»: Зеленский прокомментировал слова Трампа о том, что Крым останется с Россией

«У нас позиция не может идти вразрез с Конституцией Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это наша, не моя, собственность, это собственность украинского народа. Временно оккупированные территории, к сожалению, они временно оккупированы», - заявил президент Украины.

Он добавил, что референдум в Крыму проходил «под дулом оружия», и его результаты «никто не признает».

Зеленский согласился с тем, что у Украины нет на сегодняшний день достаточного количества оружия для того, чтобы вернуть Крым.

«Я согласен с Дональдом Трампом, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей… Говорить, что у нас нет армии, это неправда. Я согласен, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом», - сказал он.

Президент добавил, что обсуждение территориальных вопросов должно проходить только после полного прекращения огня, у мира есть для этого санкционные, экономические и дипломатические возможность.

«Именно такое наше видение на предложения США. Мы отвечаем, что полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. Мы готовы к диалогу в любом формате, с кем-либо в этом формате, в любое время, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное безусловное прекращение огня», - заключил Зеленский.