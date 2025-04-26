«Цель Путина – унизить США»: Эстония и другие страны ЕС предостерегают от повторения Мюнхенского сговора

В опубликованном на официальном сайте Рийгикогу документе главы комиссий призвали Дональда Трампа и Конгресс США продемонстрировать истинное лидерство перед лицом глобальной угрозы, исходящей от России как государства-агрессора.

«Мы настоятельно советуем не поддаваться на шантаж и обман», - говорится в заявлении.

Привлечь к ответственности лично Путина

В тексте также содержатся призывы к ускорению процесса вступления Украины в Евросоюз и НАТО, конфискации замороженных активов РФ в пользу Киева, а также требование привлечь к ответственности за военные преступления лично президента России Владимира Путина и «всех его соучастников».

«Мы не должны повторять ошибок, допущенных в Мюнхене в 1938 году. Переговоры с военным преступником Путиным бессмысленны: его главная цель - ослабить и унизить нашего союзника, Соединенные Штаты», - отмечается в документе.

К заявлению присоединились председатели комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Франции, Чехии, Украины и Великобритании. Заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

«Мюнхенский сговор» 1938 года

В соглашении, которое подписали в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, лидер фашистской Италии Бенито Муссолини и фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, к которой эта область относилась до 30 сентября, на подписание не пригласили. В историю это соглашение вошло как «Мюнхенский сговор».