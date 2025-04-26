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«Слышали когда-нибудь о Таллинне?»: в Британии запустили тревожную социальную рекламу

Социальная реклама газеты The Telegraph.
Социальная реклама газеты The Telegraph. Фото: @United24Media/"X"

Одна из самых влиятельных газет Великобритании The Telegraph запустила рекламную кампанию, призванную напомнить людям о серьезных последствиях российского вторжения в Украину, которые затронут всю Европу, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на зарубежные СМИ. Особое внимание в кампании уделяется Эстонии, Латвии и Литве.

Плакаты, размещенные по всей Великобритании, гласят: «Слышали когда-нибудь о Риге, Таллинне или Вильнюсе? Если мы оставим Киев, услышите».

Российские официальные лица неоднократно выступали с военными и политическими угрозами в адрес стран Балтии, которые являются членами НАТО и Европейского союза (ЕС). Государство-агрессор совершало кибератаки и выступало с агрессивной риторикой против Латвии, Литвы и Эстонии.

Портал United24media отмечает, что страны Балтии рассматривают вторжение России в Украину как угрозу своей безопасности и призывают к усилению западных механизмов сдерживания.

Ежедневная газета The Telegraph основана в 1855 году. Она также доступна онлайн.

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