Одна из самых влиятельных газет Великобритании The Telegraph запустила рекламную кампанию, призванную напомнить людям о серьезных последствиях российского вторжения в Украину, которые затронут всю Европу, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на зарубежные СМИ. Особое внимание в кампании уделяется Эстонии, Латвии и Литве.
Плакаты, размещенные по всей Великобритании, гласят: «Слышали когда-нибудь о Риге, Таллинне или Вильнюсе? Если мы оставим Киев, услышите».
The @telegraph launched a bold ad campaign across the UK.— UNITED24 Media (@United24media) April 24, 2025
Social media users noticed this eye-catching banner in Kent. pic.twitter.com/m6MYVTqgz4
Российские официальные лица неоднократно выступали с военными и политическими угрозами в адрес стран Балтии, которые являются членами НАТО и Европейского союза (ЕС). Государство-агрессор совершало кибератаки и выступало с агрессивной риторикой против Латвии, Литвы и Эстонии.
Портал United24media отмечает, что страны Балтии рассматривают вторжение России в Украину как угрозу своей безопасности и призывают к усилению западных механизмов сдерживания.
Ежедневная газета The Telegraph основана в 1855 году. Она также доступна онлайн.