Папа Франциск похоронен

Согласно завещанию папы, он захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Перед этим по улицам города прошла траурная процессия. Порядок на улицах итальянской столицы в день похорон обеспечили более 10 000 сотрудников службы безопасности, передает DW.

Мир прощается с папой римским Франциском. Фото: Andrew Medichini / POOL / AFP

На похоронах папы Франциска в Ватикане и на процессии через Рим к месту упокоения в базилике Святой Марии Маджоре в субботу собралось не менее 400 000 человек, сообщил министр внутренних дел Италии

Процессия прошла мимо главных достопримечательностей Рима, включая Колизей. Погребение состоялось в узком кругу при участии нескольких кардиналов, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Само захоронение выполнено скромно - белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста.

Проститься с папой Франциском также приехали многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, украинский президент Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис.

«Папа Франциск подчеркивал ответственность каждого человека перед самим собой и перед другими. Его пример был основан на человеческой доброте и радости, - сказал президент Карис. - Он обращался к людям по их природе, а не по их вере, и подчеркивал заботу, достоинство и ответственность».

Президент Карис отметил способность папы Франциска обращаться к миру с открытостью и сочувствием. «В его посланиях была человечность, он не говорил глядя сверху вниз, а ставил себя рядом со слушателем. Он выступал в защиту тех, кто часто остается в тени - бедных, беженцев, детей, молодежи и окружающей среды. Даже в самых сложных обстоятельствах он видел надежду и стремился к миру и справедливости. Это наследие важно помнить и беречь, независимо от культурной или религиозной принадлежности».