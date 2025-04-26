Прямая трансляция Мир прощается с папой римским Франциском

Согласно завещанию папы, он будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Перед этим по улицам города пройдет траурная процессия. Обеспечивать порядок на улицах итальянской столицы в день похорон будут более 10 000 сотрудников службы безопасности, передает DW.

Только на площади Святого Петра, где будет установлен гроб с телом Франциска, ожидается около 200 000 человек, и сотни тысяч, вероятно, примут участие в траурном марше.

Мир прощается с папой римским Франциском. Фото: Andrew Medichini / POOL / AFP

Процессия пройдет днем мимо главных достопримечательностей Рима, включая Колизей. Ожидается, что марш займет около 30 минут. Погребение состоится в узком кругу при участии нескольких кардиналов, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Само захоронение будет скромным - белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста.