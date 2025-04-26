Тайный знак: иностранные фирмы сохраняют права на бренд в РФ

В фокус внимания попала и IKEA. Шведский концерн выступил резко против полномасштабного вторжения России в Украину и продал бизнес. В 2024 году он окончательно вышел из состава учредителей компаний в РФ и продал последний склад в Подмосковье, с которого начиналось покорение России шведской мебельной компанией в 2003 году. Как следует из данных базы Роспатента, IKEA подала как минимум четыре заявки на продление своих брендов с февраля 2022 года, одна из которых еще рассматривается. Но насколько это говорит о желании самой фирмы вернуться обратно в Россию?

Кто перестал регистрировать товарный знаки

Остальные компании из списка КШЭ перестали подавать заявления на регистрацию или отозвали его - как в случае с Henkel. Немецкий химический гигант остановил процедуру продления своего товарного знака в 2022 году, а действие предыдущего заканчивается в конце этого года. Всего же сертификат на бренды действует в течение 10 лет, и многие компании, которые подавали заявку перед февралем 2022 года, имеют еще запас времени.