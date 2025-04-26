Финская компания построила завод в Украине стоимостью более миллиона евро

Город Белая Церковь находится в 80 километрах от Киева. В то время как в городе проходили торжества, в украинской столице устраняли последствия массированного ночного удара российских войск, который унес жизни 12 человек.

По словам Паананена, в бизнесе всегда присутствуют риски. «Если бизнесмену страшно, то, возможно, лучше превратить активы в наличные и спрятать их под матрас», - говорит он.

Инвестиция в завод в Белой Церкви оцениваются более чем в миллион евро. По словам Паананена, в Украине есть хорошие инженеры и рабочая сила. На начальном этапе завод трудоустроит около 15 человек, но позже планируется увеличить их количество до 50.

Другим риском, который может отпугнуть западных инвесторов, является коррупция.

Исполнительный директор объединения финских предприятий East Office Янне Харьюнпяя, который долгое время работал в Украине, говорит, что страна значительно улучшила ситуацию в этой области. Ассоциация способствует деятельности финских компаний в Украине.

«Коррупция реальна, но здесь сделано много шагов вперед, - отмечает Харьюнпяя. По его словам, борьбе с коррупцией способствует множество факторов, среди которых он выделяет как самый важный обычных людей.

«От народа исходит сильный посыл, что необходимо избавиться от коррупции. Украинцы пережили столько потерь», - говорит Харьюнпяя. Также он отмечает, что у финских компаний в Украине есть большой потенциал, который пока не использован.