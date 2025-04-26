Маклер по недвижимости: опросы отражают мечты, а не реальную картину

«Когда половина респондентов указывает тишину и спокойствие как самый важный критерий при выборе жилья, это, конечно, по-человечески понятно, но рынок этого не показывает. Недвижимость дорогая, и покупают то, на что хватает средств - иначе спальные районы давно бы опустели, и все бы жили в лесу, у моря или рядом с центром города», - заявил Леок.

«Обширные исследования по теме недвижимости всегда были скользкой дорожкой: ответы дают искаженную картину, не отражающую реальность. Конечно, человек с низким доходом мечтает о тишине и спокойствии, если его пьяный сосед постоянно скандалит, а автобус останавливается с визгом тормозов прямо под окном. Чтобы получить настоящую картину, нужно проводить подобные опросы только среди тех, кто действительно имеет финансовую возможность купить новое жилье и кто реально сейчас этим занимается, а не спрашивать, кто о чем мечтает», - пояснил он.