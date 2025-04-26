МНЕНИЕ О президенте Эстонии, московском патриархе и рекламе в британской газете

- Британская газета Telegraph спрашивает, могут ли Таллинн, Рига или Вильнюс стать следующими целями
- Европе, которая только начинает просыпаться, сейчас действительно необходима шоковая терапия
- Об Эстонии в мире последний раз вспоминали, когда Каю Каллас назвали новой «железной леди» Европы
Мариан Вызуметс, исследователь кремлевских нарративов и международной коммуникации, считает, что Эстонии пора громко заявить о себе на фоне нынешней ситуации с безопасностью. Postimees публикует мнение Вызуметс, опубликованное в соцсетях, без изменений.
Реклама в Telegraph. Какие мысли она вызывает?
Я могу начать.
Пока в Эстонии стараются отделить православные приходы от московского патриархата, британское издание Telegraph задается вопросом: не станут ли следующими целями Таллинн, Рига или Вильнюс?
Что еще любопытнее - определенная часть общества до сих пор называет этот законопроект «обидой монахинь». Осознанно это или по глупости, или сразу по обеим причинам - не столь важно. Монахини тут вообще ни при чем. А вот щупальца Кремля и грязные деньги - как раз при чем.
Что касается рекламы Telegraph, ее цель, вероятно, в том, чтобы заставить своих читателей погуглить историю балтийских стран. Само по себе это неплохая идея: Европе, которая только начинает просыпаться, сейчас действительно необходима шоковая терапия.
Как недавно сказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, когда страны Балтии вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин: «Wake up!» (англ. просыпайтесь! - прим.пер.). К ней обратилось одно европейское издание с вопросом, насколько этично вновь использовать смертельно опасные мины на границе.
Wake up - просыпайтесь! Наш сосед - Россия!
Лично я считаю, что это хороший посыл. Он неудобный и пугающий? Да. Но разве в нынешней мировой политике что-то может быть удобным или не страшным? Нет.
Хорошо, изменим формулировку законопроекта. Но это даст России время придумать новые схемы управления, ведь едва ли Москва и патриарх Кирилл, даже если закон вступит в силу, уберут отсюда свои щупальца
Теперь вернемся в Эстонию. Одновременно с кампанией Telegraph президент страны решил не провозглашать закон, который обязывает действующие в Эстонии церкви и приходы выйти из подчинения московскому патриархату.
Да, президент понимает и поддерживает цель законопроекта, но считает, что нужно изменить формулировки. Хорошо, изменим! Но это даст России дополнительное время для поиска новых схем управления, ведь едва ли Москва и патриарх Кирилл, даже если этот закон вступит в силу, будут спешить убирать свои щупальца из Эстонии.
Совсем недавно здесь начали создавать некую идеологическую русскую церковную школу, за ней уже стоят деньги и люди с золотыми цепями на шеях - это все не просто так (о прошлом патриарха Кирилла и его криминальных связях с КГБ напишу в следующем посте - М.В.).
Допустим, формулировки законопроекта изменят. Но я задумалась: вообще, а были ли от президента Эстонии в последнее время какие-то реальные инициативы? Что-то смелое? Думая об Аларе Карисе, я не могу вспомнить ни одну яркую эмоцию. Первое, и, возможно, единственное, что приходит на ум, - это президентский книжный клуб на литературной программе ETV. Ну и, кажется, еще была какая-то формальная декларация о развитии искусственного интеллекта.
Кто рассказывает миру об Эстонии?
Так уж вышло, что у Эстонии сегодня президент, которого не видно ни внутри страны, ни за ее пределами. Давайте сравним: рядом, в Финляндии, Александр Стубб с одной стороны известен как большой друг Украины, а с другой - в этих же интервью активно продвигает для Финляндии свою знаменитую сауну: «Отношения между Европой и США неспокойные, но сходите в сауну, искупайтесь в проруби - и только потом возвращайтесь к переговорам». Ему при этом никогда не мешало прямо называть Путина военным преступником.
Или вот - уже упомянутая министр обороны Литвы Шакалене и министр иностранных дел Ландсбергис, который, между прочим, по образованию историк и, благодаря этому, обладает в политике жизненно важным навыком storytelling. Им прекрасно владеет и Стубб. Но прямо сейчас я не назову ни одного эстонского политика, который был бы заметен за этим занятием.
Мировое внимание к эстонскому storytelling последний раз привлекалось тогда, когда Каю Каллас называли новой «железной леди» Европы, а британские и немецкие издания рассказывали историю ее семьи, чтобы напомнить Западной Европе, что такое советские депортации и насильственная русификация местных семей. Сейчас этот рассказ об Эстонии не ведет никто - за нас это делают Финляндия и Литва.
Когда британские и немецкие СМИ публиковали историю семьи Каи Каллас, этим они напоминали Западной Европе, что такое советские депортации и насильственная русификация местных семей. Сейчас этот рассказ об Эстонии не ведет никто - за нас это делают Финляндия и Литва
Вернемся к президенту. На днях я задумалась: а есть ли у Алара Кариса вообще какая-то личная тема? Вспомнить не смогла. О темах предыдущих президентов - смогла. Для Керсти Кальюлайд это была тема борьбы с насилием над женщинами и поддержка женщин и девочек в науке, у Тоомаса Хендрика Ильвеса - цифровое государство. К тому же, у них была харизма, конкретный стиль, определенная смелость и уверенность.
Ильвес и Кальюлайд оба относились к тем президентам, которые, если бы предоставился шанс, точно, как Леннарт Мери, обвели бы маркером на глобусе Белого дома Эстонию. У Кариса такого характера я не вижу.
Каждая встреча с Зеленским, каждая встреча в Европе, каждая речь по случаю праздников - это возможность для президента сделать важное заявление. Оставить след. А что на деле? Заявлений нет, есть только «классный час».
Я вообще-то сейчас стараюсь не критиковать демократические институты Эстонии, потому что это тонкий лед. Мне, конечно, не обязаны нравиться все их решения, главное - чтобы они были демократическими. Любая критика сейчас опасно уязвима. Но что-то ведь надо сказать, если вместо действий - сплошное сотрясение воздуха. А иногда и его нет.