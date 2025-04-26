МНЕНИЕ О президенте Эстонии, московском патриархе и рекламе в британской газете

Теперь вернемся в Эстонию. Одновременно с кампанией Telegraph президент страны решил не провозглашать закон, который обязывает действующие в Эстонии церкви и приходы выйти из подчинения московскому патриархату.

Да, президент понимает и поддерживает цель законопроекта, но считает, что нужно изменить формулировки. Хорошо, изменим! Но это даст России дополнительное время для поиска новых схем управления, ведь едва ли Москва и патриарх Кирилл, даже если этот закон вступит в силу, будут спешить убирать свои щупальца из Эстонии.

Совсем недавно здесь начали создавать некую идеологическую русскую церковную школу, за ней уже стоят деньги и люди с золотыми цепями на шеях - это все не просто так (о прошлом патриарха Кирилла и его криминальных связях с КГБ напишу в следующем посте - М.В.).

Допустим, формулировки законопроекта изменят. Но я задумалась: вообще, а были ли от президента Эстонии в последнее время какие-то реальные инициативы? Что-то смелое? Думая об Аларе Карисе, я не могу вспомнить ни одну яркую эмоцию. Первое, и, возможно, единственное, что приходит на ум, - это президентский книжный клуб на литературной программе ETV. Ну и, кажется, еще была какая-то формальная декларация о развитии искусственного интеллекта.

Кто рассказывает миру об Эстонии?