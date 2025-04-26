Скандальное происшествие в мэрии одного европейского города: это была ошибка

Совет общины Апелдорн в Нидерландах признал, что в ходе прошедшего в прошлом году ремонта «с высокой долей вероятности» отправил на помойку 46 произведений искусства, в числе которых - один из портретов отрекшейся королевы Беатрикс работы американского фотохудожника Энди Уорхола.
Стоимость шелкового принта с портретом тогда еще юной королевы, отпечатанного в середине 1980-х годов, оценивается по меньшей мере в 15 тысяч евро.
Как показало проведенное расследование, в ходе ремонтных работ часть экспонатов была перенесена на хранение в подвальное помещение и скорее всего случайно выброшена, поскольку правила хранения арт-объектов такого сценария не предусматривают.
«Не так положено хранить ценные вещи, - заявил в интервью местным журналистам мэр города Ханс ван дер Пас. - Но так уж произошло. Нам очень жаль».
В опубликованном в четверг заявлении городского совета утверждается, что в подвале размещался склад, куда на время ремонта ратуши и перенесли часть экспонатов.
«Скорее всего, эти произведения искусства случайно вынесли вместе с мусором», - говорится в заявлении.
Как уточняет местное издание Algemeen Dagblad, проведенное по поводу таинственного исчезновения расследование пришло к выводу, что с некоторыми из арт-объектов «могли обойтись небрежно», оставив их в стоящих в подвале мусорных контейнерах.
«Ценность работ не была установлена должным образом, в связи с ремонтными работами не было разработано никаких специальных правил и процедур, - пишет издание, - а когда выяснилось, что работы пропали, не были предприняты должные усилия по их поиску».
В статье также утверждается, что частично утеря работ объясняется отсутствием в мэрии внутренних правил по регистрации произведений искусства, их хранению, необходимом уходе за ними и обеспечения их безопасности.
Совокупная стоимость утраченных работ составляет по меньшей мере 22 тысячи евро. Вероятность того, что они когда-либо будут обнаружены, согласно выводам следователей, стремится к нулю.
Королева Нидерландов Беатрикс вступила на престол в 1980 году и возглавляла страну более 30 лет, пока в 2013 году не ушла на покой, передав корону своему сыну Виллему-Александру.
Шелкография с ее изображением стала частью проекта Уорхола «Правящие королевы», в рамках которого было отпечатано по четыре портрета каждой из четырех женщин, восседавших на тот момент на престоле своей страны. Помимо Беатрикс, за основу своих работ художник взял известные снимки королевы Великобритании Елизаветы II, королевы Дании Маргрете II, которая, кстати, отреклась от престола в 2023 году, и королевы Эсватини - Свазиленда - Нтомби Твала.
Все 16 портретов Уорхол, которого считают одним из величайших художников XX века, отпечатал за два года да смерти, в 1985 году.
В ноябре прошлого года гравюры с портретами королев Беатрикс и Нтомби Твала, выставленные провинциальной художественной галереей на севере Нидерландов, пытались похитить - однако безуспешно.
Изначально в местной полиции сообщили, что грабители вынесли из галереи четыре принта Уорхола с королевскими портретами и скрылись на машине.
Чуть позже все четыре портрета были обнаружены неподалеку: грабители были вынуждены оставить их, поскольку в автомобиль они не поместились.