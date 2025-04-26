Скандальное происшествие в мэрии одного европейского города: это была ошибка

Королева Нидерландов Беатрикс на фоне трех своих портретов работы Энди Уорхола. Фото: Getty Images

Стоимость шелкового принта с портретом тогда еще юной королевы, отпечатанного в середине 1980-х годов, оценивается по меньшей мере в 15 тысяч евро.

Как показало проведенное расследование, в ходе ремонтных работ часть экспонатов была перенесена на хранение в подвальное помещение и скорее всего случайно выброшена, поскольку правила хранения арт-объектов такого сценария не предусматривают.

«Не так положено хранить ценные вещи, - заявил в интервью местным журналистам мэр города Ханс ван дер Пас. - Но так уж произошло. Нам очень жаль».

Принты Энди Уорхола с портретом Мэрилин Монро. Фото: EPA

В опубликованном в четверг заявлении городского совета утверждается, что в подвале размещался склад, куда на время ремонта ратуши и перенесли часть экспонатов.

«Скорее всего, эти произведения искусства случайно вынесли вместе с мусором», - говорится в заявлении.

Как уточняет местное издание Algemeen Dagblad, проведенное по поводу таинственного исчезновения расследование пришло к выводу, что с некоторыми из арт-объектов «могли обойтись небрежно», оставив их в стоящих в подвале мусорных контейнерах.

«Ценность работ не была установлена должным образом, в связи с ремонтными работами не было разработано никаких специальных правил и процедур, - пишет издание, - а когда выяснилось, что работы пропали, не были предприняты должные усилия по их поиску».