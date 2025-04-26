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До 4000 евро: высокопоставленным чиновникам волости подняли зарплаты

Перевод: София Солдатенко
Волостной старейшина Тапа Рихо Телль на заседании собрания 24 апреля.
Волостной старейшина Тапа Рихо Телль на заседании собрания 24 апреля. Фото: Andres Tohver

Итоги заседания Тапаского волостного собрания 24 апреля, несомненно, порадовали руководителей местного самоуправления, поскольку они получили значительную прибавку к зарплате. Зарплата была увеличена, несмотря на протесты некоторых членов собрания, которые утверждали, что ее повышают слишком сильно и в неподходящее время.

До весны этого года волостной старейшина Тапа Рихо Телль зарабатывал 3600 евро в месяц. Руководитель отдела образования и культуры волостной управы Эне Аугасмяги, руководитель отдела развития Валдо Хельмелайд и заместитель волостного старейшины Янар Сафронов зарабатывали по 2600 евро в месяц.

Тапаское волостное собрание приняло решение увеличить зарплату Телля до 4000 евро. Председатель волостного собрания Максим Бутченков обосновал решение тем, что, например, в волостях Раазику, Люганузе и Тырва зарплата волостного старейшины уже составляет 4100 евро, хотя численность населения в этих волостях значительно меньше, чем в волости Тапа.

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