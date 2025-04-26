До 4000 евро: высокопоставленным чиновникам волости подняли зарплаты

Итоги заседания Тапаского волостного собрания 24 апреля, несомненно, порадовали руководителей местного самоуправления, поскольку они получили значительную прибавку к зарплате. Зарплата была увеличена, несмотря на протесты некоторых членов собрания, которые утверждали, что ее повышают слишком сильно и в неподходящее время.
До весны этого года волостной старейшина Тапа Рихо Телль зарабатывал 3600 евро в месяц. Руководитель отдела образования и культуры волостной управы Эне Аугасмяги, руководитель отдела развития Валдо Хельмелайд и заместитель волостного старейшины Янар Сафронов зарабатывали по 2600 евро в месяц.