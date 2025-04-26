НОВЫЙ ЛЮБИМЧИК? Назван лучший продукт питания Эстонии 2025 года

На ежегодной конференции Союза пищевой промышленности состоялось награждение победителей конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2025». Результат был неожиданным.
Участники конкурса претендовали на четыре золотые марки, одна из которых присуждается абсолютному победителю - лучшему продукту года, сто отечественных пищевых товаров. Лучшими в других номинациях стали: продукт с добавленной ценностью - моцарелла-боул от Chef Lundén, лучший безалкогольный напиток газированная вода Värska Magneesium, лучший алкогольный напиток - Rock Hopper. Главный титул получил продукт Marwi - белоногие креветки vannamei с паприкой и чесноком.
«Безусловно, награды достойны все производители, принявшие участие в конкурсе. Собственное производство - это стратегическая необходимость для Эстонии. Если мы хотим, чтобы продукты были доступны даже в условиях кризиса, нам нужно всегда ценить своих производителей», - подчеркнула Потисепп.
В конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии 2025» могли принимать участие новые продукты, произведенные в Эстонии и появившиеся на рынке в течение 2024 года. Оценку проводило жюри, состоящее из экспертов в области пищевой промышленности.
В нынешнем году участниками конкурса стали 65 эстонских производителей, которые представили в общей сложности 155 продуктов. Помимо четырех золотых марок, на конференции были отмечены обладатели серебряных знаков отличия, а также лучшие продукты малых региональных предприятий.
Победителей награждали супруга президента Эстонии Сирье Карис, министр регионального развития и сельского хозяйства Хенрик Йоханнес Террас и руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
«Для меня большая радость и гордость сказать, что эстонская пищевая индустрия, несмотря на сложные времена, не пошла на компромиссы в развитии продукции и качестве. В жюри конкурса мы увидели, что отечественные производители продолжают предлагать нашему потребителю полезные, качественные и с интересными вкусами продукты», - подтвердила Сирье Потисепп.
«Местная еда поддерживает нашу экономику, создает рабочие места и укрепляет общины по всей Эстонии. Оценка и выбор отечественных продуктов - наша общая возможность и ответственность. Спасибо всем, кто делает наш стол эстонским», - сказала супруга президента Сирье Карис.
По словам Сирье Потисепп, среди представленных на конкурс продуктов питания, помимо качества, явным акцентом стала забота о здоровье: «Среди мясных продуктов в этом году преобладает курятина, среди готовых блюд выделился «боул здоровья», состав которого полностью соответствует государственным рекомендациям по питанию. Во многих категориях используются ингредиенты, богатые витаминами, минералами и клетчаткой, а также, например, омега-3-жирными кислотами», - добавила Потисепп, отметив также устойчивую тенденцию к снижению содержания сахара.
«Безусловно, награды достойны все производители, принявшие участие в конкурсе. Собственное производство - это стратегическая необходимость для Эстонии. Если мы хотим, чтобы продукты были доступны даже в условиях кризиса, нам нужно всегда ценить своих производителей», - подчеркнула Потисепп.
В конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии 2025» могли принимать участие новые продукты, произведенные в Эстонии и появившиеся на рынке в течение 2024 года. Оценку проводило жюри, состоящее из экспертов в области пищевой промышленности.