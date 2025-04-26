НОВЫЙ ЛЮБИМЧИК? Назван лучший продукт питания Эстонии 2025 года

Участники конкурса претендовали на четыре золотые марки, одна из которых присуждается абсолютному победителю - лучшему продукту года, сто отечественных пищевых товаров. Лучшими в других номинациях стали: продукт с добавленной ценностью - моцарелла-боул от Chef Lundén, лучший безалкогольный напиток газированная вода Värska Magneesium, лучший алкогольный напиток - Rock Hopper. Главный титул получил продукт Marwi - белоногие креветки vannamei с паприкой и чесноком.

«Безусловно, награды достойны все производители, принявшие участие в конкурсе. Собственное производство - это стратегическая необходимость для Эстонии. Если мы хотим, чтобы продукты были доступны даже в условиях кризиса, нам нужно всегда ценить своих производителей», - подчеркнула Потисепп.

В конкурсе «Лучший продукт питания Эстонии 2025» могли принимать участие новые продукты, произведенные в Эстонии и появившиеся на рынке в течение 2024 года. Оценку проводило жюри, состоящее из экспертов в области пищевой промышленности.

Лучший продукт питания Эстонии 2025 - белоногие креветки ваннамей с паприкой и чесноком Marwi, производитель: JP Foods AS. Это насыщенный вкусами готовый продукт, подходящий для быстрого и качественного приема пищи. Фото: JP FOOD AS

В нынешнем году участниками конкурса стали 65 эстонских производителей, которые представили в общей сложности 155 продуктов. Помимо четырех золотых марок, на конференции были отмечены обладатели серебряных знаков отличия, а также лучшие продукты малых региональных предприятий.

Победителей награждали супруга президента Эстонии Сирье Карис, министр регионального развития и сельского хозяйства Хенрик Йоханнес Террас и руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.