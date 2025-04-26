Шведские сыщики раскрыли дело о похищении двух ручек: наказание впечатляет

55-летнему мужчине предъявлены обвинения в краже двух ручек и держателей к ним из полицейского участка в Смоланде, сообщает Swedinfo со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.
Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу, и через несколько дней полиция провела обыск в доме подозреваемого. Украденные вещи были найдены на столе в гостиной.
Мужчина признался в краже, но заявил, что намеревался вернуть ручки.
Стоимость ручек составляет 148 крон (13 евро 44 центов), прокурор требует назначить похитителю штраф в размере 11 400 крон (1035 евро 33 цента).