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Шведские сыщики раскрыли дело о похищении двух ручек: наказание впечатляет

Фото статьи
Фото: Shutterstock

55-летнему мужчине предъявлены обвинения в краже двух ручек и держателей к ним из полицейского участка в Смоланде, сообщает Swedinfo со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.

Камера видеонаблюдения зафиксировала кражу, и через несколько дней полиция провела обыск в доме подозреваемого. Украденные вещи были найдены на столе в гостиной.

Мужчина признался в краже, но заявил, что намеревался вернуть ручки.

Стоимость ручек составляет 148 крон (13 евро 44 центов), прокурор требует назначить похитителю штраф в размере 11 400 крон (1035 евро 33 цента).

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