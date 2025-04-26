Пчелы в городе: во дворе дома в Пыхья-Таллинне три года будут ухаживать за пасекой. Кому достанется мед, не сообщается

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, пчелы играют важную роль в поддержании биоразнообразия в городе, опыляя растения как в садах, так и в других городских зеленых зонах.

«Благодаря сотрудничеству с Таллиннским обществом пчеловодов жители получат возможность лучше понять, как связаны природа и производство продуктов питания. А пчелы, в свою очередь, обретут новые источники питания и пространства для опыления. Мы всегда рады таким "соседям"», - отметила Таммур.

Старейшина также добавила, что сообщество Kopli 93 готовится к началу садового сезона и приглашает всех желающих присоединиться к толоке.

«Толока "Сделаем!" пройдет 3 мая. Мы подготовим новый парник, приведем в порядок двор и отметим открытие сезона общим обедом», - добавила Таммур.

В рамках соглашения между управой Пыхья-Таллинна, культурным центром «Сальме» и Обществом пчеловодов Таллинна, в Коплиском народном доме будет развиваться пчеловодческая деятельность, а также организованы образовательные мероприятия для жителей и представителей местного сообщества.

Толока по адресу Копли, 93 состоится 3 мая с 10:30 до 16:00. Необходима предварительная регистрация.