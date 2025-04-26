Пчелы в городе: во дворе дома в Пыхья-Таллинне три года будут ухаживать за пасекой. Кому достанется мед, не сообщается

Управа Пыхья-Таллинна, Таллиннский центр культуры «Сальме» и НКО «Общество пчеловодов Таллинна» подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения общество пчеловодов будет ухаживать за пасекой, расположенной во дворе дома по адресу Копли, 93, а также знакомить горожан с основами пчеловодства.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, пчелы играют важную роль в поддержании биоразнообразия в городе, опыляя растения как в садах, так и в других городских зеленых зонах.
«Благодаря сотрудничеству с Таллиннским обществом пчеловодов жители получат возможность лучше понять, как связаны природа и производство продуктов питания. А пчелы, в свою очередь, обретут новые источники питания и пространства для опыления. Мы всегда рады таким "соседям"», - отметила Таммур.
Старейшина также добавила, что сообщество Kopli 93 готовится к началу садового сезона и приглашает всех желающих присоединиться к толоке.
«Толока "Сделаем!" пройдет 3 мая. Мы подготовим новый парник, приведем в порядок двор и отметим открытие сезона общим обедом», - добавила Таммур.
В рамках соглашения между управой Пыхья-Таллинна, культурным центром «Сальме» и Обществом пчеловодов Таллинна, в Коплиском народном доме будет развиваться пчеловодческая деятельность, а также организованы образовательные мероприятия для жителей и представителей местного сообщества.
Толока по адресу Копли, 93 состоится 3 мая с 10:30 до 16:00. Необходима предварительная регистрация.
Общественный центр Kopli 93 (Коплиский народный дом) - это открытое городское пространство в Пыхья-Таллинне, в состав которого входят огород, пасека и мастерская. Подробнее смотрите на странице Kopli 93 в Facebook.