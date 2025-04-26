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День ветеранов дает чувство локтя: «У кого проблемы в семье, тем выпивка подливает масла в огонь»

Перевод: Вера Копти
Ветеран Кайдо Арулепп уже много лет организует вечера ветеранов юга Эстонии в разных местах Пыльвамаа, ведь не у всех боевых товарищей есть время или желание ехать по такому поводу в столицу.
Ветеран Кайдо Арулепп уже много лет организует вечера ветеранов юга Эстонии в разных местах Пыльвамаа, ведь не у всех боевых товарищей есть время или желание ехать по такому поводу в столицу. Фото: Arved Breidaks

Бывшие участники военных миссий из южной Эстонии отметили День ветерана в сельском центре деревни Пери в Пылвамаа. Вечером в среду здесь можно было прокатиться на бронемашине второй пехотной бригады, пострелять из лука по мишеням, поддержать друг друга и ощутить настоящее чувство локтя, побывав среди своих.

«Почему я этим занимаюсь? Да просто приходите и получайте удовольствие», - говорит организатор встречи Кайдо Арулепп (50 лет), ветеран миссий в Боснии и Ираке. - «Поначалу некоторые спрашивали: сколько стоит? Но все бесплатно - садишься, разговариваешь, и все». 

Благодаря спонсорам на празднике ветеранов, который начался в шесть вечера, работала полевая кухня, угощали напитками, горел небольшой костер, а из колонок звучали знакомые мужчинам среднего возраста песни Scorpions, Dio, Accept, Europe и других рок-групп. В начале вечера на площадке собралось около двух десятков ветеранов.

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