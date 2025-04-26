День ветеранов дает чувство локтя: «У кого проблемы в семье, тем выпивка подливает масла в огонь»

Бывшие участники военных миссий из южной Эстонии отметили День ветерана в сельском центре деревни Пери в Пылвамаа. Вечером в среду здесь можно было прокатиться на бронемашине второй пехотной бригады, пострелять из лука по мишеням, поддержать друг друга и ощутить настоящее чувство локтя, побывав среди своих.
«Почему я этим занимаюсь? Да просто приходите и получайте удовольствие», - говорит организатор встречи Кайдо Арулепп (50 лет), ветеран миссий в Боснии и Ираке. - «Поначалу некоторые спрашивали: сколько стоит? Но все бесплатно - садишься, разговариваешь, и все».