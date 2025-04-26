Фото Президентская чета США наблюдала за похоронами папы Франциска рядом с президентами Эстонии и Финляндии

Прощание с папой Франциском на площади Святого Петра собрало тысячи людей со всего мира.

В похоронах участвуют по меньшей мере 130 иностранных делегаций, среди них - около 50 глав государств и десять монархов.

Справа от Аларa Кариса была первая леди США, а рядом с ней - президент Трамп. Слева от Кариса, склонив головы в трауре, - король Испании Фелипп и королева Летиция.

Дональд Трамп сидел между соседями - справа от него находится президент Финляндии Александр Стубб, а поблизости стоял президент Украины Владимир Зеленский.

Алар Карис отметил, что влияние папы простиралось далеко за пределы религии и затрагивало более широкие общественные ценности.

«Папа Франциск подчеркивал ответственность каждого человека перед самим собой и перед другими. Его пример был основан на человеческой доброте и радости, - сказал президент Карис. - Он обращался к людям по их природе, а не по их вере, и подчеркивал заботу, достоинство и ответственность».

Президент Карис отметил способность папы Франциска обращаться к миру с открытостью и сочувствием. «В его посланиях была человечность, он не говорил глядя сверху вниз, а ставил себя рядом со слушателем. Он выступал в защиту тех, кто часто остается в тени - бедных, беженцев, детей, молодежи и окружающей среды. Даже в самых сложных обстоятельствах он видел надежду и стремился к миру и справедливости. Это наследие важно помнить и беречь, независимо от культурной или религиозной принадлежности».