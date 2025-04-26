Журналист: президент Карис загнал себя в угол из-за Закона о церквях и приходах

Журналисты Прийт Хыбемяги и Айнар Рууссар, а также экономист Пеэтер Коппель обсудили в субботу в эфире передачи Keskpäevatund на Kuku Raadio ситуацию с Законом о церквях и приходах, который президент отказался провозглашать. По их мнению, тема деликатная, а коммуникация решения главы государства оказалась провальной.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что отношение общества к этому вопросу однозначное: недопустимо, чтобы часть православной церкви получала указания из Москвы, особенно от патриарха Кирилла, который открыто поддерживает агрессию.
«Глава государства, объясняя отказ подписать закон, ссылается на статьи Конституции. Для юриста этот текст, возможно, понятен, но с обществом так говорить нельзя», - отметил Хыбемяги.
«Президент, можно сказать, загнал себя в угол, и выбраться оттуда будет непросто. Не стоит беспокоиться о реакции российской пропаганды, но своим решением он невольно позволил увязать себя с поддержкой церкви, находящейся под влиянием патриарха Кирилла. Советники главы государства должны серьезно задуматься о том, какое впечатление это производит. Можно было действовать иначе и эффективнее, а теперь Канцелярия президента столкнется с последствиями этого выбора», - отметил Хыбемяги.
Журналист Айнар Рууссар отметил, что президент не высказывался против вывода Православной церкви из-под юрисдикции Москвы, однако его аргументы, основанные на юридических нюансах, прозвучали сложно и неоднозначно.
«Когда пришло сообщение о том, что закон не подписан, я взглянул на часы, чтобы засечь, сколько времени пройдет до реакции церкви, связанной с Москвой. Реакция последовала практически мгновенно - похоже, заявления были подготовлены заранее. В них, помимо прочего, звучали благодарности и утверждения, что церковь всегда поддерживала независимость Эстонии», - подчеркнул Рууссар.
Он отметил, что спор вокруг церкви уже приобрел международное значение и обсуждается, в частности, в структурах ООН. «Если это перерастет в международную словесную перепалку, могут возникнуть серьезные проблемы», - добавил он.
Экономист Пеэтер Коппель напомнил, что всем, кто слушал радиопередачу Давида Всевиова «Мистическая Россия», известны тесные связи Русской православной церкви и патриархата с силовыми структурами России - а подобное категорически не принимается в эстонском обществе.
«Это очень деликатная проблема, ее нужно решать с хирургической точностью, а не топором. Закон должен быть составлен качественно, чтобы не нарушать основные права человека», - сказал Коппель.
Рууссар также напомнил, что в Эстонии действует Пенитенциарный кодекс, который предусматривает наказание за призывы к войне и поддержку агрессии. «У нас уже достаточно строгих законов, которые можно применять гораздо жестче», - добавил Рууссар, заметив, что полностью согласен с Коппелем: речь идет о тонкой и эмоциональной теме, требующей предельной деликатности.
Хыбемяги напомнил, что в Эстонии растет число мусульман, и хотя вопрос о строительстве мечети сейчас не стоит, можно предположить, что со временем он возникнет.
«Мечети и исламские центры могут стать потенциальными очагами радикализации, чего Эстония должна избегать. Было бы желательно, чтобы закон о церквях и приходах помог предотвратить подобные связи и среди других религиозных организаций», - подчеркнул он.
Хыбемяги подчеркнул, что Рийгикогу обязан решить этот вопрос. «Мы избрали депутатов, чтобы они занимались подобными вопросами. Им нужно этот вопрос доработать и довести до конца. Если не хватает компетенции, нанимайте дополнительных экспертов, приглашайте юристов», - посоветовал он.
Президент Алар Карис не провозгласил принятый 9 апреля в Рийгикогу Закон о церквях и приходах, поскольку, по его мнению, он не соответствует Конституции Эстонии.
Основная цель изменений заключалась в разрыве связей Эстонской Православной церкви Московского патриархата (ныне - Эстонская христианская православная церковь). Поводом для этого стал тот факт, что патриарх Кирилл открыто поддерживает российскую агрессию против Украины и называет эту войну святой.