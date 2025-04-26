Журналист: президент Карис загнал себя в угол из-за Закона о церквях и приходах

Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги отметил, что отношение общества к этому вопросу однозначное: недопустимо, чтобы часть православной церкви получала указания из Москвы, особенно от патриарха Кирилла, который открыто поддерживает агрессию.

«Глава государства, объясняя отказ подписать закон, ссылается на статьи Конституции. Для юриста этот текст, возможно, понятен, но с обществом так говорить нельзя», - отметил Хыбемяги.

«Президент, можно сказать, загнал себя в угол, и выбраться оттуда будет непросто. Не стоит беспокоиться о реакции российской пропаганды, но своим решением он невольно позволил увязать себя с поддержкой церкви, находящейся под влиянием патриарха Кирилла. Советники главы государства должны серьезно задуматься о том, какое впечатление это производит. Можно было действовать иначе и эффективнее, а теперь Канцелярия президента столкнется с последствиями этого выбора», - отметил Хыбемяги.

Журналист Айнар Рууссар отметил, что президент не высказывался против вывода Православной церкви из-под юрисдикции Москвы, однако его аргументы, основанные на юридических нюансах, прозвучали сложно и неоднозначно.​

«Когда пришло сообщение о том, что закон не подписан, я взглянул на часы, чтобы засечь, сколько времени пройдет до реакции церкви, связанной с Москвой. Реакция последовала практически мгновенно - похоже, заявления были подготовлены заранее. В них, помимо прочего, звучали благодарности и утверждения, что церковь всегда поддерживала независимость Эстонии», - подчеркнул Рууссар.