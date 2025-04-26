ВИДЕО В Иране в результате мощного взрыва погибли 28 человек, несколько сотен – ранены

В воскресенье число погибших и пострадавших продолжило расти. Западные агентства, в частности AFP и AP, со ссылкой на Красный Полумесяц, сообщают о 28 погибших и более 1000 раненых. О том, что количество пострадавших от взрыва достигло уже 1139 человек, говорилось сегодня утром и на английской версии иранского агентства IRNA. Однако на арабском языке агентство пишет о 28 погибших, 800 пострадавших и 6 пропавших без вести.