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ВИДЕО В Иране в результате мощного взрыва погибли 28 человек, несколько сотен – ранены

Обновлено 27 апреля 2025, 16:13
Взрыв в Иране 26 апреля.
Взрыв в Иране 26 апреля. Фото: IRIB HANDOUT

В субботу в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 28 человек.

В воскресенье число погибших и пострадавших продолжило расти. Западные агентства, в частности AFP и AP, со ссылкой на Красный Полумесяц, сообщают о 28 погибших и более 1000 раненых. О том, что количество пострадавших от взрыва достигло уже 1139 человек, говорилось сегодня утром и на английской версии иранского агентства IRNA. Однако на арабском языке агентство пишет о 28 погибших, 800 пострадавших и 6 пропавших без вести.

Как сообщил представитель кризисного управления провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде, инцидент произошел из-за взрыва нескольких контейнеров в крупнейшем торговом порту страны Шахид Раджаи.

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