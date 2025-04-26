Отрицательная цена: когда выгоднее включать электроприборы

На электробирже Nord Pool в эстонском ценовом регионе средняя биржевая цена на электричество в воскресенье вырастет на 25 процентов по сравнению с субботой, достигнув 59,58 евро за мегаватт-час.
Самая высокая цена будет в воскресенье вечером с 20:00 до 21:00, когда стоимость поднимется до 164,40 евро за мегаватт-час. Самая дешевая электроэнергия будет в промежутке с 15:00 до 16:00, когда цена опустится в минус на 17,52 евро.
При этом стоит отметить, что отрицательная цена на электричество будет сохраняться в течение нескольких часов. В Эстонии отрицательная цена будет с 11:00 до 17:00.
В Литве цена на электроэнергию в воскресенье будет на уровне Эстонии, в то время как в Латвии немного ниже - 57,12 евро за мегаватт-час.
В Финляндии электроэнергия еще дешевле - 53,52 евро за мегаватт-час. Причем и в Финляндии в некоторые часов в воскресенье цена будет отрицательной - с 12:00 до 17:00.