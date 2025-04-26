Отрицательная цена: когда выгоднее включать электроприборы

Самая высокая цена будет в воскресенье вечером с 20:00 до 21:00, когда стоимость поднимется до 164,40 евро за мегаватт-час. Самая дешевая электроэнергия будет в промежутке с 15:00 до 16:00, когда цена опустится в минус на 17,52 евро.

При этом стоит отметить, что отрицательная цена на электричество будет сохраняться в течение нескольких часов. В Эстонии отрицательная цена будет с 11:00 до 17:00.

В Литве цена на электроэнергию в воскресенье будет на уровне Эстонии, в то время как в Латвии немного ниже - 57,12 евро за мегаватт-час.