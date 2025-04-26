Спасательная операция: на озере Выртсъярв перевернулся парусник

Сегодня, 26 апреля, в 13:05 в Центр тревоги поступило сообщение, что на озере Выртсъярв, в районе деревни Тамме волости Эльва, перевернулся небольшой парусник без мотора.
Прибыв на место происшествия в 13:24, спасатели из команды Эльва заметили перевернувшееся судно примерно в 500 метрах от берега и двух человек, ожидающих помощи. Для быстрого реагирования было принято решение использовать лодку местного жителя и экипировать спасателей необходимым снаряжением для спасения на воде. Уже через десять минут пострадавших доставили на берег, где их встретили медики скорой помощи. Перевернувшийся парусник был отбуксирован к берегу.
Так как оба мужчины были в спасательных жилетах, медицинская помощь им не потребовалась. После короткого осмотра они отправились в сауну, чтобы согреться.
Спасательный департамент благодарит местного жителя, чья лодка помогла доставить пострадавших на берег.
Спасательный департамент напоминает: спасательный жилет эффективен только в том случае, если он надет, а соблюдение правил безопасности может спасти жизнь и здоровье.