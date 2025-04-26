Спасательная операция: на озере Выртсъярв перевернулся парусник

Прибыв на место происшествия в 13:24, спасатели из команды Эльва заметили перевернувшееся судно примерно в 500 метрах от берега и двух человек, ожидающих помощи. Для быстрого реагирования было принято решение использовать лодку местного жителя и экипировать спасателей необходимым снаряжением для спасения на воде. Уже через десять минут пострадавших доставили на берег, где их встретили медики скорой помощи. Перевернувшийся парусник был отбуксирован к берегу.