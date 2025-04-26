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Вы еще успеете! В Отепя впервые пройдет пикник за длинным столом

Гастрономический праздник Pühajärve Ranna Gurmee в 2024 году.
Гастрономический праздник Pühajärve Ranna Gurmee в 2024 году. Фото: Эгон Богданов

В последний день апреля Центральная площадь Отепя превратится в большую зону для пикника. 30 апреля здесь впервые пройдет Пикник за длинным столом, который объединит соседей, друзей и гостей города для уютного вечера со вкусной едой и отличным общением.

Принять участие приглашаются все желающие. С собой нужно принести собственную корзину для пикника, а самый красиво оформленный стол получит приз. Корзину для пикника также можно будет собрать на месте, купив все необходимое у   производителей продуктов питания.

Помимо приятного вечера в компании, гостей ждет развлекательная программа: концерт, рассказ об истории Отепя профессора Айна Мяэсалу. Запланированы и другие сюрпризы!

«За длинным столом в Отепя можно будет весело провести замечательный вечер, - сказал главный организатор праздника Ааре Сильд. - Отепя известен не только своей прекрасной природой, но и как место вкусных впечатлений. Ждем всех в гости!»

Зарегистрироваться для участия в пикнике нужно ЗДЕСЬ.

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