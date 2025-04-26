Вы еще успеете! В Отепя впервые пройдет пикник за длинным столом

Принять участие приглашаются все желающие. С собой нужно принести собственную корзину для пикника, а самый красиво оформленный стол получит приз. Корзину для пикника также можно будет собрать на месте, купив все необходимое у производителей продуктов питания.

Помимо приятного вечера в компании, гостей ждет развлекательная программа: концерт, рассказ об истории Отепя профессора Айна Мяэсалу. Запланированы и другие сюрпризы!

«За длинным столом в Отепя можно будет весело провести замечательный вечер, - сказал главный организатор праздника Ааре Сильд. - Отепя известен не только своей прекрасной природой, но и как место вкусных впечатлений. Ждем всех в гости!»