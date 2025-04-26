СМИ: McDonald’s добивается регистрации товарных знаков в России

Американская сеть быстрого питания McDonald’s в конце 2024 года подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в России. Об этом в субботу, 26 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.

Ведомство начало их рассмотрение в апреле, проводятся формальная экспертиза и изучение заявленных обозначений.

«Шансы на регистрацию высокие»

«Шансы на регистрацию, безусловно, высокие, поскольку компания сохранила права на все ключевые бренды McDonaldʼs в России», - заявила агентству РИА «Новости» гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Под товарным знаком «Макдоналдс» компания хочет производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и осуществлять доставку блюд, уточнило издание Meduza.

В марте 2022 года McDonald's решил временно закрыть все свои 850 ресторанов в России и приостановить операции на российском рынке на фоне начала войны РФ против Украины. В середине мая 2022 года стало известно, что «Макдоналдс» принял решение уйти из РФ.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемость операционной среды привели McDonald's к заключению, что дальнейшее владение бизнесом в России нецелесообразно и не соответствует ее ценностям», - пояснила компания.

Сеть в РФ была продана предпринимателю из Кузбасса​

Сеть ресторанов была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Соглашение о продаже бизнеса предусматривало, что покупатель сохранит персонал и условия для них минимум на два года. Бренд «Макдоналдс», по условиям сделки, новые владельцы использовать не могли.

В июле 2022 года под новым брендом «Вкусно и точка» в Москве и Московской области открылись 15 ресторанов. Гендиректор сети Олег Пароев на церемонии перезапуска ресторана на Пушкинской площади отметил, что в ближайшие 5-6 лет сеть ресторанов может расшириться с 850 до одной тысячи точек продажи.