Ученые, возможно, нашли причину возникновения вида рака, от которого в соседней стране ежегодно умирает около 200 человек

В Латвии ежегодно лейкемией (раком белых кровяных клеток) заболевает от 600 до 700 человек, при этом около 200 случаев заканчиваются летально, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний. Ученые, возможно, находятся на пороге медицинского прорыва, исследуя причины роста заболеваемости этим видом рака, особенно среди пожилых людей, пишет Rus.TVNET.
Согласно информации Международного агентства по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения, лейкемия занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний крови.