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Ученые, возможно, нашли причину возникновения вида рака, от которого в соседней стране ежегодно умирает около 200 человек

Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Yomal2233/Shutterstock

В Латвии ежегодно лейкемией (раком белых кровяных клеток) заболевает от 600 до 700 человек, при этом около 200 случаев заканчиваются летально, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний. Ученые, возможно, находятся на пороге медицинского прорыва, исследуя причины роста заболеваемости этим видом рака, особенно среди пожилых людей, пишет Rus.TVNET.

Согласно информации Международного агентства по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения, лейкемия занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний крови.

Лейкемия, или лейкоз - в разговорной речи - рак крови, - злокачественное заболевание. Клетки крови начинают патологически быстро делиться, в результате чего размножаются незрелые и функционально неполноценные клетки, распространяющиеся по организму. Заболевание изначально развивается в спинном мозге, а затем распространяется по крови, лимфатическим узлам, селезенке, центральной нервной системе и другим органам.

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