Ученые, возможно, нашли причину возникновения вида рака, от которого в соседней стране ежегодно умирает около 200 человек

В Латвии ежегодно лейкемией (раком белых кровяных клеток) заболевает от 600 до 700 человек, при этом около 200 случаев заканчиваются летально, согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний. Ученые, возможно, находятся на пороге медицинского прорыва, исследуя причины роста заболеваемости этим видом рака, особенно среди пожилых людей, пишет Rus.TVNET.